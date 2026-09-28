La casa de Batman existe: dónde queda y por qué su visita podría ser letal

La casa de Batman existe y está ubicada en Mentmore Towers, Inglaterra, una mansión construida en el siglo XIX en Buckinghamshire que fue elegida para representar la residencia de Bruce Wayne en Batman inicia, aunque actualmente se encuentra en un avanzado estado de deterioro.

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Levantada entre 1852 y 1854 para la familia Rothschild, con el paso de los años se convirtió en escenario de distintas producciones cinematográficas, además de estar protegida como patrimonio histórico de Grado I, la categoría más alta del sistema británico.

El deterioro del inmueble incluye techos dañados, ventanas rotas, filtraciones y grietas. Una inspección reciente también detectó indicios de la presencia de murciélagos dentro del edificio, una situación que suma nuevas restricciones a cualquier trabajo de restauración.

¿Dónde queda la mansión de Batman y por qué no se puede visitar?

Mentmore Towers fue construida entre 1852 y 1854 por los arquitectos Joseph Paxton y George Henry Stokes para el barón Mayer Amschel de Rothschild. De estilo jacobino-isabelino y con unas 250 habitaciones, la mansión está protegida como Grade I. Sin embargo, Historic England la incorporó al registro de patrimonio en riesgo y actualmente la califica en estado “muy malo”, con una vulnerabilidad alta y una tendencia de deterioro.

Su vínculo con Batman llegó mucho después, cuando Christopher Nolan eligió parte de la propiedad para representar la Mansión Wayne en Batman inicia. Allí se filmaron escenas protagonizadas por Christian Bale, aunque el lugar también apareció en películas como La momia regresa, Ojos bien cerrados y Johnny English.

Hoy, el estado de la propiedad impide considerarla un atractivo turístico convencional. Los problemas incluyen sectores deteriorados que requieren intervención profesional y, de acuerdo con el registro patrimonial británico, la mayoría de los edificios incluidos en esta categoría no están abiertos al público. A esto se sumó la presencia de murciélagos, especies protegidas por la legislación del Reino Unido que deben ser contempladas antes de realizar determinadas tareas.

En agosto de 2026, el Consejo de Buckinghamshire emitió un aviso formal de reparación dirigido a la empresa propietaria. Entre las medidas solicitadas figuran estudios sobre la población de estos animales y trabajos destinados a conservar la construcción. El procedimiento contempla incluso una posible adquisición forzosa si no se cumplen las condiciones establecidas.

Peter Strachan, líder adjunto de la institución, sostuvo que el objetivo es preservar el inmueble: “Nuestro enfoque y prioridad es asegurarnos de que este edificio catalogado de grado I esté protegido y preservado”, señaló a The Independent.

El fideicomiso de la familia Halabi tiene hasta el 4 de octubre para cumplir con el aviso de reparación y presentar los estudios profesionales sobre los murciélagos. Además, las tareas de conservación deberán avanzar bajo controles periódicos, mientras que el incumplimiento podría derivar en nuevas medidas para garantizar la protección de Mentmore Towers.