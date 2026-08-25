Cartas de un parricida: el asesino que hostiga a su ex esposa y sus hijos

El brutal doble crimen de José Enrique del Río y María Mercedes Alonso ocurrido en 2022 develó una trama de mentiras y engaños que llevaron a su hijo, Martín. Al ser condenado a reclusión perpetua después de que un jurado lo declarara culpable por unanimidad, Martín del Río quedó recluido en el Penal de San Martín donde recibió a principios de este año el fallo de Casación que confirmó la perpetua para "el parricida de Vicente López", como lo bautizaron los medios. Desde su celda, una de las quejas del asesino era su falta de acceso a teléfonos ya que, aunque la Justicia se lo prohibía, buscaba comunicarse con su ex esposa y sus hijos.

Después de varios intentos, esta semana la familia de Martín del Río se encontró con el horror en forma de carta. Es que finalmente el doble parricida logró acceder a un teléfono celular y, primero, a través de redes sociales empezó a escribirle a familiares pidiendo contactarse por teléfono con su ex esposa o con sus hijos. Los mensajes llegaban principalmente por instagram y con el nombre de quien Del Río señaló que era “un compañero de celda”. Finalmente, el parricida logró acceder a una vieja cuenta de correo electrónico y consiguió así la casilla de correo de su ex esposa.

“Hola Amore de mí vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan los chicos? Te cuento que logré abrir el mail mío y poder buscar sus contactos”, empezó la carta que recibió Cecilia por parte de su ex esposo. “Te cuento que estoy trabajando con nuevos abogados para poder probar mí inocencia y todas las barbaridades que ocurrieron en el juicio y en casación, espero que esto se resuelva lo más rápido posible para poder lograr mi libertad y que se investigue realmente que pasó”, sigue el correo donde el parricida vuelve sobre la insistencia que mantuvo durante el juicio y repitió hasta en las llamadas “últimas palabras”, asegura que es inocente y que no mató a sus padres. Sin embargo, para la Justicia, Martín del Río planificó y ejecutó el doble crimen de sus padres. Imágenes de cámaras de seguridad sirvieron para que su ex esposa, su amante y su propio hermano lo reconocieran.

En el correo electrónico a su ex esposa, Martín del Río insiste en hablar con sus hijos. “Quiero escribirle a los chicos pero el mail de M. no lo envía o no le llega. A S. le escribí por instagram y no pude contactarlo. Te pido que me pases sus celus así les escribo, quiero saber de ellos, poder hablarles y estar en contacto”, insiste el parricida aunque sus hijos y su ex esposa no sólo no quieren tener ningún contacto con él ni lo visitaron desde la condena, sino que además tienen iniciado un juicio para que el parricida sea declarado “indigno” y así no pueda acceder a ningún beneficio de cualquier sucesión futura.

Pese al desinterés de la ex esposa y los hijos, Martín del Río sigue la carta contando su vida dentro de la Unidad Penitenciaria N°48 de San Martín, “Te cuento que acá soy el promotor de salud del pabellón, me ocupo de la salud de la población, que los atienda que los operen, dentistas, todo. Y a la tarde armé un taller de fabricación de aberturas de aluminio”, explica el parricida y repite “quiero recuperar mi libertad , no doy más, como te dije cuando vinieron yo voy a demostrar mi inocencia aunque sea lo último que haga en mi vida”. Después, las palabras de Del Río generaron gran preocupación en una familia que todavía le teme y que no quiere que los contacte, ya que el asesino asegura “yo los amo, son mi familia, son mis grandes amores”.

En la despedida, Del Río insiste con el contacto y le dice a su ex esposa “te dejo el celu que tengo acá así cuando quieran me escriben o llaman. Te voy a amar toda la vidaaa.(sic) Besosssss (sic)”.

Ahora, tras el mensaje de Martín del Río a su exesposa y la insistencia de comunicarse con sus hijos, la mujer acudió a la Justicia y la Jueza de San Isidro María Coelho dictó una prohibición inmediata de contacto para el parricida de Vicente López. La medida, tambien solicitada por la Fiscal que investigó y llevó a Juicio a Del Río, Marcela Semería, implica que el brutal asesino condenado a perpetua no podrá comunicarse ni directa ni a traves de terceras personas y medios electrónicos porque, claro está, la familia fue destruida y ya no quiere verlo, escucharlo ni leerlo