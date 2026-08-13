El Ministerio de Capital Humano anunció que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió el paro de colectivos que iba a realizar en el interior del país este viernes. Se fijó una nueva audiencia entre el gremio y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) para el jueves 20 de agosto.

"El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informa que, en el marco de la audiencia celebrada entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), las partes acordaron continuar con las negociaciones a los fines de alcanzar un acuerdo salarial", informó el Ministerio de Capital Humano.

La cartera que conduce Sandra Pettovello continuó: "En este marco, la FATAP manifestó que ha convocado a las jurisdicciones provinciales y municipales a fin de realizar los mayores esfuerzos y contar con una respuesta durante la próxima semana frente al requerimiento efectuado por la organización sindical." "Por su parte, la UTA, considerando la voluntad manifestada por FATAP de realizar un ofrecimiento, resolvió dejar en suspenso las medidas anunciadas hasta la próxima semana, a efectos de aguardar una respuesta de la representación empresarial", siguió.

"La Secretaría de Trabajo instó a las partes a extremar los esfuerzos para acercar posiciones, en un marco de diálogo y de buen desarrollo de las relaciones laborales. En este sentido, se fijó una nueva audiencia para el 20 de agosto de 2026, a las 12 hs. El Ministerio de Capital Humano destaca la voluntad de diálogo de las partes y reafirma su compromiso con la negociación colectiva y la preservación de la paz social, promoviendo soluciones consensuadas en el marco de la normativa laboral vigente", concluyó.

El paro que se puso "en suspenso"

La UTA había anunciado un paro por 24 horas para todas las jurisdicciones menos el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): el reclamo, justamente, es la diferencia salarial entre los choferes del interior y del AMBA. Un chofer inicial percibe un salario que oscila entre los $ 2,3 y $ 2,4 millones, incluyendo aumentos pactados previamente. El reclamo actual del sindicato se centra en la incorporación de sumas fijas al salario básico.

Los empresarios argumentan dificultades financieras vinculadas a la estructura de costos y las tarifas del sistema. Jorge Berretta, vicepresidente de Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), opinó que "esto del aumento salarial no es una cuestión de voluntad".