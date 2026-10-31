Cáncer de mama: los mitos que afectan la detección temprana y cuáles son las nuevas tecnologías

El cáncer de mama continúa siendo uno de los principales desafíos para la salud pública en Argentina, donde se estiman más de 20.000 nuevos casos por año. Según datos oficiales citados por el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la enfermedad representa el 29,9% de todos los tumores malignos diagnosticados en mujeres. En este contexto, los especialistas remarcan la importancia de derribar los mitos que generan temor o una falsa sensación de seguridad. La detección temprana del cáncer de mama permite superar el 90% de posibilidades de tratamiento efectivo.

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En este marco, desde el Servicio de Ginecología del Hospital de Clínicas, el doctor Gustavo Cortese, jefe de la Sección de Patología Mamaria, advirtió que las creencias equivocadas pueden demorar la consulta médica. “Muchos de los mitos que todavía circulan sobre el cáncer de mama pueden generar una falsa sensación de seguridad o, por el contrario, temor a realizarse los estudios correspondientes”, sostuvo el especialista.

Cuáles son principales mitos en torno al cáncer de mama

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Entre las ideas erróneas más frecuentes se encuentra la creencia de que, si no hay dolor, no existe la enfermedad. Sin embargo, el cáncer de mama puede no presentar síntomas ni ser palpable durante sus etapas iniciales. Por eso, la mamografía cumple un papel fundamental, ya que permite identificar lesiones antes de que provoquen manifestaciones visibles. En este marco, los profesionales recomiendan no esperar a sentir dolor o detectar un bulto para realizar los controles.

Otro mito extendido sostiene que la ausencia de antecedentes familiares elimina el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Al respecto, los especialistas explican que, si bien los antecedentes familiares constituyen un factor de riesgo importante, no son una condición necesaria para que aparezca la enfermedad. De hecho, la mayoría de los casos son esporádicos y responden a una combinación de factores.

Asimismo, persiste el temor de que la mamografía pueda provocar cáncer pero, lo cierto es que, el estudio utiliza rayos X en dosis bajas y, según los especialistas del Clínicas, sus beneficios para la detección temprana superan ampliamente los riesgos asociados. Por este motivo, continúa siendo una herramienta central para identificar lesiones que todavía no pueden detectarse mediante el examen físico.

Tratamiento precoz y controles periódicos

La detección temprana es fundamental para identificar la enfermedad en sus primeras etapas y favorecer el acceso oportuno al tratamiento adecuado. En ese sentido, desde el Hospital de Clínicas recomiendan consultar a partir de los 40 años para establecer la frecuencia y la modalidad de los controles según los antecedentes y las características de cada paciente. En quienes presentan un riesgo elevado, el seguimiento puede comenzar antes e incluir estudios complementarios.

Además de los controles, los profesionales aconsejan prestar atención a cambios inusuales en las mamas, como la aparición de bultos en la mama o la axila, modificaciones en la forma o el tamaño, retracción de la piel o del pezón, enrojecimiento, descamación o inflamación. Ante cualquiera de estas manifestaciones, se recomienda consultar al equipo de salud sin demora.

Los factores de riesgo

Por otra parte, Cortese señaló que existen factores de riesgo sobre los que es posible actuar, entre ellos el sobrepeso, el sedentarismo, el consumo de alcohol y el tabaquismo. En esa línea, destacó que “una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras y fibra, junto con la actividad física regular, forma parte de las recomendaciones para reducir riesgos y mejorar la salud general”.

El especialista también planteó la importancia de continuar investigando el impacto de determinadas exposiciones ambientales, incluidos algunos disruptores endocrinos presentes en productos de uso cotidiano. Sin embargo, aclaró que la evidencia disponible es variable y que no todos estos factores tienen una relación causal demostrada con el cáncer de mama.

Inteligencia artificial y un test de sangre, entre los avances

Mientras los controles tradicionales continúan siendo fundamentales, las investigaciones buscan incorporar nuevas tecnologías para mejorar la precisión del diagnóstico. Una de las líneas que destacan desde el Hospital de Clínicas es el uso de inteligencia artificial como apoyo para la interpretación de mamografías.

“Estas herramientas analizan las imágenes y señalan áreas que podrían requerir una evaluación más detallada por parte del especialista. De esta manera, pueden contribuir a identificar hallazgos sutiles y complementar la lectura médica”, explicó Cortese. De acuerdo con el profesional, la evolución de estas tecnologías apunta a diagnósticos más precisos y personalizados, con el objetivo de reconocer la enfermedad en etapas más tempranas.

A su vez, desde 2025, el equipo de Ginecología del Clínicas trabaja junto con investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el desarrollo de una herramienta de detección precoz a partir de una pequeña muestra de sangre. La propuesta busca identificar señales moleculares asociadas con los tumores mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Posteriormente, algoritmos de aprendizaje automático, conocidos como *machine learning*, analizan los datos para seleccionar biomarcadores y construir un modelo capaz de reconocer patrones vinculados con la presencia de la enfermedad.

Adriana de Siervi, doctora en Ciencias Biológicas de la UBA, investigadora del CONICET y directora científica de Oncoliq, explicó el funcionamiento de la iniciativa: “Esta tecnología detecta pequeñas moléculas de los tumores mediante PCR y, a partir de esos datos, utiliza algoritmos de machine learning para seleccionar biomarcadores y generar un modelo capaz de identificar la presencia de la enfermedad”.

El objetivo es que, en el futuro, esta herramienta pueda complementar los estudios por imágenes y facilitar el acceso a la detección temprana, especialmente para las personas que viven lejos de centros especializados o que tienen mamas densas, una característica que puede requerir estudios adicionales a la mamografía. No obstante, se trata de una tecnología en desarrollo y no de un método que reemplace actualmente los controles establecidos.

La biopsia mamaria también incorpora nuevas tecnologías

Los avances no se limitan a la detección inicial, sino que también alcanzan los procedimientos utilizados para confirmar o descartar un diagnóstico. En este campo, la biopsia asistida al vacío (BAV) representa una alternativa mínimamente invasiva para obtener muestras de tejido mamario y analizarlas en el laboratorio.

La técnica permite extraer múltiples muestras mediante una pequeña abertura en la piel, con anestesia local y de manera ambulatoria. Según explicó la doctora África Piñeiro, especialista en mama y coordinadora del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Instituto Alexander Fleming, el procedimiento suele ser más sencillo de lo que muchas pacientes imaginan y aporta información para definir el diagnóstico y el tratamiento correspondiente.

“La biopsia asistida al vacío es un método que permite realizar este estudio con mayores comodidades para el paciente, al realizarse con anestesia local y de manera ambulatoria”, señaló Piñeiro. Además, indicó que la técnica requiere una abertura de aproximadamente dos a tres milímetros y, a diferencia de una biopsia quirúrgica, no necesita una incisión amplia ni suturas.

La evolución de estos procedimientos permite combinar una obtención adecuada de tejido con técnicas menos invasivas, aunque la elección del método depende de las características de cada lesión y de la evaluación del equipo médico.

Campaña de detección temprana en el Hospital de Clínicas

En el marco de las acciones para promover la prevención, el Hospital de Clínicas de la UBA convocó a una campaña de detección temprana destinada a mujeres de entre 40 y 65 años. La iniciativa se desarrollará del 2 al 13 de noviembre, durante la mañana, e incluirá mamografía, examen físico y asesoramiento profesional.

Las interesadas podrán solicitar un turno por correo electrónico a través de la dirección [turnosprevencioncancerdemama@gmail.com](mailto:turnosprevencioncancerdemama@gmail.com).

De esta manera, la campaña busca facilitar el acceso a los controles y reforzar la importancia de la consulta médica oportuna. Mientras la investigación avanza hacia nuevas herramientas diagnósticas, los especialistas insisten en que la información confiable, los estudios periódicos y la atención temprana siguen siendo pilares fundamentales para mejorar las posibilidades de tratamiento frente al cáncer de mama.



