Campaña solidaria en el Subte: realizarán cortes de pelo gratuitos en la Línea H para confeccionar pelucas oncológicas

En el mes de sensibilización sobre el Cáncer de Mama, Subterráneos de Buenos Aires impulsará este lunes 5 de octubre la tercera edición de la campaña #UnPelitoMásFácil en el Subte, que propone la donación de pelo para pacientes en tratamiento oncológico. La iniciativa se llevará adelante en la estación Santa Fe – Carlos Jáuregui (Línea H), donde de 12.30 a 15 horas habrá peluqueros voluntarios de Tijeras Solidarias que realizarán cortes gratuitos para recolectar mechones de pelo y confeccionar pelucas.

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Una iniciativa solidaria que crece cada año

Se trata de una iniciativa que llevan adelante la Fundación Bellamente y la productora Lado H, y que ya tuvo dos ediciones anteriores con buena respuesta del público. El presidente de Subterráneos, Javier Ibañez, destacó la importancia de la campaña: "Nos enorgullece volver a ser parte de esta iniciativa, que el subte sea un punto de encuentro solidario para visibilizar la confección gratuita de pelucas, así como la importancia de los controles y la detección temprana". Además, agregó: "Una acción que demuestra que el subte es más que un medio de transporte: es un espacio que crea comunidad y nos une en causas valiosas".

Los requisitos para donar y el destino del pelo

Para poder donar, el pelo tiene que estar limpio, seco y tener 15 cm de largo. Se aceptan todo tipo de cabellos (lacios, rulos, con alisados). Las pelucas confeccionadas se sumarán al banco de la campaña y se entregarán de manera gratuita a niñas, adolescentes y adultas que transitan un tratamiento oncológico. Durante la jornada también se recibirán donaciones de cabello o pelucas, y se brindará información sobre esta iniciativa. El cabello cortado debe ser entregado en una bolsa de nylon bien cerrada para su correcta conservación y posterior utilización.

El reconocimiento a los donantes y las actividades del mes

Al finalizar, los donantes recibirán un diploma por su acción solidaria y podrán entregar, si lo desearan, una carta dirigida a quien reciba la peluca. Durante este mes, #UnPelitoMásFácil llevará adelante una serie de actividades en la ciudad para reflexionar sobre la relación entre la salud física, la mental y la autoestima, además de concientizar sobre la importancia de los chequeos anuales para la prevención y detección temprana del cáncer de mama. La convocatoria busca repetir el éxito de las ediciones anteriores y sumar cada vez más donantes dispuestos a colaborar con esta causa solidaria.