La llegada del TramBús a la Ciudad de Buenos Aires comenzó a cambiar la rutina de los autos en Caballito ya que este miércoles 25 de noviembre empezó a regir un nuevo esquema de circulación. Incluye cambios de sentido en seis calles y avenidas, y la incorporación de carriles exclusivos para el transporte público.

{{{htmlAmp}}}

La medida forma parte de las adecuaciones necesarias para la implementación del servicio de la línea T1 del TramBus, un sistema de transporte 100% eléctrico que comenzará a funcionar a mediados de diciembre en la Ciudad.

Entre los cambios más importantes están los dobles sentidos de las avenidas Honorio Pueyrredón y Acoyte, que en determinados tramos quedarán sin efecto. El objetivo es ordenar la circulación en sentido norte-sur, distribuir los recorridos de los colectivos según su procedencia y evitar la concentración de unidades en la misma avenida.

Una por una, las calles que cambian de sentido

Según informó el Gobierno porteño, las modificaciones que ya se implementaron este miércoles son:

Avenida Honorio Pueyrredón: tendrá sentido único hacia el sur entre avenida Ángel Gallardo y Neuquén. En ese tramo se incorporará un carril exclusivo para el transporte público.

tendrá sentido único hacia el sur entre avenida Ángel Gallardo y Neuquén. En ese tramo se incorporará un carril exclusivo para el transporte público. Avenida Acoyte : pasará a tener sentido único hacia el norte entre Neuquén y avenida Díaz Vélez. También contará con un carril exclusivo sobre la mano derecha.

: pasará a tener sentido único hacia el norte entre Neuquén y avenida Díaz Vélez. También contará con un carril exclusivo sobre la mano derecha. Felipe Vallese: tendrá doble sentido de circulación entre avenida Acoyte y Ambrosetti.

tendrá doble sentido de circulación entre avenida Acoyte y Ambrosetti. Juan B. Ambrosetti: cambiará a sentido único hacia el sur entre Jauretche y avenida Rivadavia.

cambiará a sentido único hacia el sur entre Jauretche y avenida Rivadavia. Pasaje Florencio Balcarce : tendrá sentido único hacia el norte entre Yerbal y avenida Rivadavia.

: tendrá sentido único hacia el norte entre Yerbal y avenida Rivadavia. Calle de convivencia Honorio Pueyrredón: también conocida como Parque Lineal, cambiará su circulación hacia el sur entre avenida Avellaneda y Neuquén.

Desde la Ciudad explicaron que los cambios fueron definidas a partir de estudios de impacto ambiental y evaluaciones de infraestructura.

Cómo será el nuevo sistema de transporte

El TramBus tendrá un recorrido de aproximadamente 20 kilómetros y atravesará ocho barrios: Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo.

El servicio contará con unidades 100% eléctricas, paradas distribuidas aproximadamente cada 500 metros y once paradores estratégicos que permitirán combinar con otros transportes como el subte, los trenes, las líneas de colectivos y el sistema público de bicicletas EcoBici.

Además, tendrá boleto integrado con todas las líneas de subte, con el objetivo de facilitar las conexiones y reducir los tiempos de viaje. “Con el TramBus vamos a mejorar la conexión entre ocho barrios de la Ciudad y ofrecer una alternativa de transporte público más rápida, frecuente y sustentable”, sostuvo el ministro de Movilidad e Infraestructura porteño Pablo Bereciartua.