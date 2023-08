Cuáles son los cambios en las licencias parentales y especiales que discuten en Diputados hoy

Toma fuerza la agenda de cuidados y de licencias parentales y especiales en el Congreso. Los objetivos del oficialismo, las trabas de Juntos por el Cambio y la posibilidad de otros dos dictámenes de minoría.

Este martes se llevará adelante un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, Mujeres y Diversidad y de Presupuesto de la Cámara de Diputados con el objetivo de alcanzar un dictamen de consenso que unifique los distintos proyectos de ley elaborados por el Poder Ejecutivo y legisladores de los diferentes espacios sobre licencias parentales y de cuidados. Se realizará a partir de las 17 hs, en el Anexo C de la Cámara Baja , en las comisiones presididas por Vanesa Siley, Mónica Macha y Carlos Heller. "Es un avance muy importante en el universo de cuidados, aunque no el único, para que la discusión que venimos llevando adelante desde el feminismo empiece a tener una materialización", sostuvo Macha a El Destape.

El debate comezó en junio pasado, con el análisis de diversos proyectos sobre el tema elaborados por diputadas y diputados de diferentes partidos. En mayo se expusieron más de 52 propuestas que fueron condensadas en un borrador que -por ahora- no cuenta con el aval de todos los espacios políticos. La intención del oficialismo es avanzar con la firma -con el acompañamiento del Frente Izquierda de los Trabajadores (FIT)-, pero no se descarta que haya al menos dos dictámentes de minoría impulsados por Juntos por el Cambio (JxC) y la diputada Mónica Feim. "La idea es que podamos realizar el giro completo del proyecto, que implica la ampliación de días por maternidad y paternidad, entre otras cosas", explicó Mónica Macha a este medio.

Argentina no cumple actualmente con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para las licencias a personas gestantes y no gestantes. El organismo establece que como mínimo debería haber 14 semanas de licencia por maternidad remunerada (en nuestro país son 90 días de corrido). Mucho más atrás está Argentina en lo que respecta a las licencias por paternidad, que es de apenas dos días consecutivos de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo Nro. 20.744. Ante la falta de respuestas en el Congreso, se presentaron diversas inciaitivas para disminuir las brechas. Incluso llegó a recinto, pero su tratamiento se vio fracasado por la falta de quórum durante el 2021.

¿Qué busca el oficialismo?

En lo que refiere a las licencias maternales y paternales, se busca elevar de manera progresiva hasta 126 días la licencia por nacimiento de hijos/as para madres, mientras que para padres se subirá a unos 15 días durante el primer año de la ley y a 30 años en el segundo, hasta emparejar a los 90 días en un período de 8 años. También se discutirán otras licencias especiales: por adopción, violencia de género, cuidado de personas con alguna discapacidad, por nacimiento de hijo pretérmino y de alto riesgo, entre otros.

En mayo de este año, el Ejecutivo envió el proyecto de ley Cuidar en Igualdad donde buscaba crear el Sistema Integral de Cuidados de Argentina con Perspectiva de Género (SINCA) y la modificación del régimen de licencias en el sector público/privado para personas gestantes, no gestantes y adoptantes. "Es una deuda histórica con los y las trabajadores porque amplía derechos en un ámbito que por años estuvo invisibilizado y que constituye el corazón de las desigualdades de género", dijo la por entonces ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Del SINCA, señalan desde Diputados, solo se analizará el punto de ampliación de licencias en el sistema de cuidados durante la tarde de hoy.

El dictamen del oficialismo, que es presentado y será sometido a votación, contempla esas 52 iniciativas mencionadas. "Se logró armar en un dictamen de mayoría -algo que vamos a ver si es de mayoría una vez que se vote- con muchísimos meses de trabajo en comisión, con asesores, trabajando en textos borradores, viendo qué cosas en común tenían y haciendo acuerdos para generar un proyecto de máxima y un proyecto superador que pudieran acompañar todas las fuerzas", detallan fuentes legislativas. "Esa ampliación es para personas con trabajo formal y también para generar un nuevo derecho para las personas que tienen monotributo o monotributo social, la figura ahí es la de asignaciones parentales igualitarias", agrega Macha.

Los obstáculos aparecieron cuando Juntos por el Cambio (JxC) y la diputada de Interbloque Federal Mónica Feim se corrieron y generaron sus propios dictámenes. "Desconocemos los otros dos proyectos que tienen ambos, no sabemos si los van a someter a votación hoy", añaden. Lo que JxC propone, señalan desde el oficialismo, es defender las ventajas que tienen los sectores empresariales con el tema de licencias. "Ampliar licencias implica un desembolso económico, hay ciertos sectores empresariales que están reticentes a aceptarlo. Creemos que ese es el principal problema, defienden los intereses del otro lado", sostienen. Es decir, llevaron su preocupación respecto al presupuesto y al supuesto "sobrecosto" a pymes y micropymes.

Otras licencias que buscan tratar

En el borrador del sector oficialista, que tuvo en cuenta a los 52 proyectos mencionados previamente -tanto por diputados del Frente de Todos como de los sectores opositores-, se destacan otras cuestiones como licencias por matrimonio o unión convivencial, 12 días corridos; por fallecimiento de cónyuge, conviviente, hijo o hija, hijo o hija afín, 10 días; en tanto que por fallecimiento de padre, madre, padre, hermano o hermana, nieta o nieto, 3 días corridos.

Por su parte, por cuidado por enfermedad de un miembro del grupo familiar o persona a cargo, se establece un máximo de 20 días por año -que podrán ser utilizados en forma continua o discontinua-, que podrá extenderse a 60 días anuales sin goce de haberes. Lo mismo, pero al tratarse de una persona con discapacidad, se establecen tres días de corrido y un máximo de 15 días por calendario para acompañamiento en actividades de formación y rehabilitación. En tanto, para situaciones de violencia de género o violencia laboral se establecen 15 días hábiles por año -prorrogables por una única vez, por el mismo período-.

También se suman casos de Interrupción del Embarazo, contempla 10 días corridos contados a partir del día en que se solicita la licencia -para la persona gestante como para la no gestante con quien compartió responsabilidad parental-; para asistencia a entrevistas con fines de adopción, audiencias, encuentros o visitas a niño/a o adolescente que se pretende adoptar se contemplan dos días de corrido (máx. 12 días hábiles anuales) y por Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA), una licencia de 15 días laborables continuos o discontinuos por año calendario. Por último, se podrán tomar licencias para rendir exámen en cualquier nivel educativo, donde se contemplan dos días corridos -con un máximo de 10 días por año calendario-.

"Vamos a estar muy ajustadas y ajustados porque tenemos un proyecto y un dictamen de mayoría muy ajustada. JxC tiene otro dictamen que desconocemos, Mónica Fein también. Nuestro objetivo hoy es lograr ese dictamen para, en la próxima sesión, no la de mañana (donde se discutirá la derogación de la Ley de Alquileres), tratarla y darle media sanción en el recinto", marcó Macha en diálogo con El Destape. Mientras que Vanesa Siley añadió: "Este no es un debate simple, pero por la cantidad de proyectos que hay se ve que es un debate que interesa de manera general a la sociedad y por eso se refleja en el Congreso", asegurando que sería "muy bajo" el costo -en contraposición de lo expuesto por JxC- ya que no habrá "erogación al patrimonio, la plusvalía o las ganancias de ningún sector empresario".

De prosperar, se modificaría la LCT, la Ley de Asignaciones Familiares, la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; habría cambios a la Ley de Obras Sociales; y a la Ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el personal de casas particulares, entre otros.