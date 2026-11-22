El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para vivir una nueva semana con temperaturas en ascenso de cara al último fin de semana de noviembre, que podría registrar máximas de 34 grados. Los próximos días se caracterizarán por estabilidad, gran cuota de sol y algunas variaciones en la humedad, como así también en la intensidad del viento.

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Las mayores temperaturas se podrían registrar en el conurbano bonaerense, mientras que las probabilidades de lluvia serán escasas y muy localizadas. El lunes 23, feriado, se perfila como un día con incremento de la nubosidad en el AMBA, ambiente seco, templado a cálido y algo ventoso del oeste.

Además, las mínimas se ubicarán entre 15 a 18 grados y máximas de 28 a 30. El viento prevalecerá del oeste, con velocidades generalmente entre 10 a 20 kilómetros por hora.

Pronóstico para el martes 24: hay chance de inestabilidad

El inicio de la semana laboral tendrá temperaturas elevadas, con mínimas de 17 a 19 y máximas de 28 a 30 grados. También se prevén períodos de nubosidad variable y una atmósfera más inestable. Según el sitio Meteored, el marte será el día más inestable, a pesar de que las precipitaciones podrían decaer.

Lo más relevante de la jornada será la intensificación del viento del sudoeste, con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a 50 kilómetros por hora. El cambio de circulación favorecerá el ingreso de aire más seco y el inicio de una estabilización atmosférica.

Miércoles 25 y jueves 26: alivio térmico

El miércoles 25 predominará un cielo despejado, con una mañana fresca, alrededor de 12 a 14 grados. La tarde podría llegar a 26-29 grados. Mientras que el viento del sur y sudeste moderará de manera progresiva las temperaturas.

Para el jueves 26 se espera la jornada más templada de la semana, con mínimas que rondarán los 11 a 14 grados. Las máximas se ubicarán entre 24 a 27, con los registros máximos inferiores, en sectores próximos al Río de la Plata.

Llegan las máximas de 34 al conurbano

El viernes dará inicio un nueva etapa de altas temperaturas, con un cielo mayormente despejado y máximas de entre 29 y 30 grados en la Ciudad. Mientras que algunos sectores del conurbano bonaerense el termómetro podría alcanzar entre 31 y 34 grados este viernes 27.

La humedad empezará a recuperarse de manera gradual, aunque todavía con condiciones de estabilidad y sin señales relevantes de precipitaciones.

El sábado 28 se perfila como el día más caluroso del período primaveral. Las máximas llegarían a los 31 grados en CABA, mientras que podría ser de 33-34 en zona sur y oeste del Gran Buenos Aires. Habrá predominio del sol, con viento del norte y noreste.

Y por último, el domingo 29 se mantendrá la tendencia de un ambiente caluroso, con temperaturas que podrían acercarse nuevamente a los 34 grados.