Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
A las 04:00, Capital Federal respira a 17° con nubes y claros
Arranca la madrugada en la Ciudad y el clima en Capital Federal se mantiene estable. Según el registro oficial de las 04:00, el termómetro marca 17° y la sensación térmica se ubica en 16 °C, apenas un escalón por debajo de lo que indica el mercurio. Una temperatura amable para una hora tan temprana, ideal para quienes salen antes del amanecer a trabajar o a mover el cuerpo.
El estado del cielo se presenta con nubes y claros, con una nubosidad del 54% que deja respirar algunos huecos despejados. La visibilidad alcanza los 45 km, un dato más que tranquilizador para la circulación: no hay niebla ni bancos de neblina que compliquen la ruta en los accesos a la Ciudad.
En cuanto a los valores de humedad, el 71% se combina con un punto de rocío de 12 °C, por lo que el aire se siente algo cargado pero sin llegar a la saturación. El viento medio sopla a 8 km/h y las ráfagas llegan a 19 km/h: una brisa leve que apenas se hace notar entre los edificios.
El pronóstico del tiempo para las próximas horas no trae sobresaltos: la probabilidad de lluvia es del 0% y la presión atmosférica se mantiene en 1009 hPa. La cota de nieve, por su parte, se sitúa en 2800 m. Conviene seguir conectado al liveblog, porque cada actualización del clima en Capital Federal estará disponible minuto a minuto.
Clima en Capital Federal: 17°, nubes y claros con ráfagas de 19 km/h
A las 04:00, el clima en Capital Federal se presenta con 17° y nubes y claros. La sensación térmica es de 16 °C, la humedad alcanza el 71% y la probabilidad de lluvia es del 0%.
El punto de rocío se ubica en 12 °C y la nubosidad llega al 54%. La visibilidad es de 45 km, no hay niebla y la cota de nieve está en 2800 m.
El viento sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 19 km/h, mientras la presión atmosférica marca 1009 hPa. Así se vive el clima en Capital Federal en esta actualización.
A las 03:00, Capital Federal sigue a 18° con cielo parcialmente nuboso
La madrugada en la Capital Federal se mantiene sin sobresaltos: el registro oficial de las 03:00 marca 18 °C, con el cielo parcialmente nuboso y una sensación térmica de 17 °C que invita a la campera liviana para quien todavía anda por la calle.
El parte del Servicio Meteorológico Nacional confirma que la probabilidad de lluvia es del 0%, así que el paraguas puede quedarse en casa. La humedad se ubica en 71%, con un punto de rocío de 12 °C, y la visibilidad es amplia: 45 km, con ausencia total de niebla.
El viento medio sopla a 8 km/h y las ráfagas llegan a 23 km/h, mientras la nubosidad cubre el 87% del cielo. La presión atmosférica se sostiene en 1009 hPa y la cota de nieve se ubica en 2800 metros, un dato que no tiene incidencia directa sobre la Ciudad.
Con este panorama, la madrugada porteña sigue con 18 °C y aire tranquilo. Seguí en el liveblog del clima de Capital Federal la actualización hora a hora para saber cómo evoluciona el pronóstico del tiempo antes de salir.
Clima en Capital Federal: madrugada con 18°, cielo parcialmente nuboso y viento leve
La madrugada en Capital Federal sigue con 18° y cielo parcialmente nuboso, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 17 °C, por lo que el arranque del día se mantiene fresco y sin lluvias a la vista.
El pronóstico del tiempo para esta hora marca 0% de probabilidad de lluvia, humedad del 71% y nubosidad del 87%. El viento sopla a 8 km/h, con ráfagas que llegan a 23 km/h, mientras la visibilidad se mantiene en 45 km.
La presión atmosférica es de 1009 hPa y el punto de rocío se ubica en 12 °C. No se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 2800 m. Para quienes salen en la madrugada, el clima en Capital Federal no presenta alertas por lluvia.
La actualización minuto a minuto seguirá informando si cambian las condiciones en el clima en Capital Federal y el pronóstico del tiempo. Por ahora, 18°, cielo con nubes y viento moderado marcan la previa del amanecer.
Clima en vivo: Capital Federal registra 18° con cielo parcialmente nuboso en la madrugada
Capital Federal arranca la madrugada con el termómetro en 18°C y una sensación térmica de 17°C, según el registro oficial de las 03:00. El cielo se presenta parcialmente nuboso, con una humedad del 71% y una probabilidad de lluvia del 0%.
El viento sopla a 8 km/h con ráfagas de hasta 23 km/h, mientras que la visibilidad es óptima: 45 km. La presión atmosférica se ubica en 1009 hPa y el punto de rocío es de 12°C. No hay niebla y la cota de nieve se mantiene en 2800 metros.
Con una nubosidad del 87%, la jornada se perfila sin precipitaciones inmediatas. Seguí la actualización del clima en Capital Federal para más detalles a lo largo del día.
Clima en Capital Federal: madrugada con 18° y cielo parcialmente nuboso
A las 03:00 de este domingo, el clima en Capital Federal se mantiene estable con una temperatura de 18°C y una sensación térmica de 17°C. El cielo está parcialmente nuboso con una nubosidad del 87%, aunque la probabilidad de lluvia es del 0%.
La humedad alcanza el 71% y el punto de rocío se ubica en 12°C. El viento medio es de 8 km/h con ráfagas de hasta 23 km/h. La visibilidad es buena, de 45 km, y la presión atmosférica es de 1009 hPa. No hay presencia de niebla y la cota de nieve se sitúa en 2800 metros.
Para lo que resta de la madrugada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielo parcialmente nuboso y temperaturas estables. Seguí conectado a El Destape para más actualizaciones del pronóstico del tiempo en vivo.