Arranca la madrugada en la Ciudad y el clima en Capital Federal se mantiene estable. Según el registro oficial de las 04:00, el termómetro marca 17° y la sensación térmica se ubica en 16 °C, apenas un escalón por debajo de lo que indica el mercurio. Una temperatura amable para una hora tan temprana, ideal para quienes salen antes del amanecer a trabajar o a mover el cuerpo.

El estado del cielo se presenta con nubes y claros, con una nubosidad del 54% que deja respirar algunos huecos despejados. La visibilidad alcanza los 45 km, un dato más que tranquilizador para la circulación: no hay niebla ni bancos de neblina que compliquen la ruta en los accesos a la Ciudad.

En cuanto a los valores de humedad, el 71% se combina con un punto de rocío de 12 °C, por lo que el aire se siente algo cargado pero sin llegar a la saturación. El viento medio sopla a 8 km/h y las ráfagas llegan a 19 km/h: una brisa leve que apenas se hace notar entre los edificios.

El pronóstico del tiempo para las próximas horas no trae sobresaltos: la probabilidad de lluvia es del 0% y la presión atmosférica se mantiene en 1009 hPa. La cota de nieve, por su parte, se sitúa en 2800 m. Conviene seguir conectado al liveblog, porque cada actualización del clima en Capital Federal estará disponible minuto a minuto.