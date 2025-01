Feriados de enero 2025: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina

El Gobierno confirmó el calendario de feriados para 2025.

El Gobierno nacional oficializó el calendario de feriados y días no laborables para el 2025 a través el decreto 1027/2024 y la Ley 27.399, que establecen los feriados inamovibles y los días no laborables con fines turísticos. Este cronograma permite planificar descansos y escapadas durante el año. La pregunta clave que muchos se hacen al iniciar enero es: ¿cuándo será el próximo fin de semana largo?

Este será el próximo fin de semana largo en Argentina

El primer fin de semana largo del 2025 será en marzo. Abarcará el lunes 3 y el martes 4 de marzo, ambos feriados inamovibles. Estas fechas conmemoran el Carnaval, una celebración tradicional en el país que se vive con gran entusiasmo en diversas regiones, especialmente en las provincias del norte, donde se realizan desfiles y festividades populares.

La extensión del descanso a cuatro días (incluyendo el sábado 1º y el domingo 2 de marzo) permitirá a los argentinos disfrutar de un fin de semana largo ideal para viajar, relajarse o participar de actividades culturales y recreativas.

Calendario de marzo de 2025.

El siguiente feriado relevante del calendario es el lunes 24 de marzo, por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, feriado inamovible que recuerda a las víctimas de la última dictadura militar. Sin embargo, este feriado no genera un fin de semana largo al no estar acompañado por otro día no laborable.

Uno por uno, el calendario de feriados de 2025

Enero

Miércoles 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible).

Marzo

Lunes 3 de marzo: Carnaval (feriado inamovible).

Martes 4 de marzo: Carnaval (feriado inamovible).

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible).

Jueves 17 de abril: Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 18 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Viernes 2 de mayo: día no laborable puente-

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se traslada del martes 17 de junio).

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente.

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre).

Diciembre