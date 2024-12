Tres días sin ir a trabajar: furor por el feriado de la primera semana del 2025

Un nuevo feriado alegra a miles de argentinos.

Un nuevo año está a punto de comenzar y una de las ansiedades de algunas personas se relaciona con la cantidades de feriados y fines de semana largos que tendrán. De ese modo, para tranquilidad de muchos, se conoció que el jueves 2 de enero será feriado para miles de argentinos, quienes disfrutarán de tres días sin ir a trabajar.

El miércoles 1 de enero será feriado nacional por ser el primer día del año y, si bien no es feriado, el martes 31 muchas personas no acudirán a sus trabajos, ya que es un día no laborable y hay jefes que les dan ese día librea sus empleados. Así, aquellos afectados por el asueto el 2 de enero recién volverán a sus labores el viernes 3.

Se trata de una medida que afectará a algunas localidades de la Provincia de San Luis, con motivo de la Fiesta Provincial del Oro y del Agua, que se dará en la ciudad de La Carolina, ubicada en el partido de Coronel Pringles. Por ese motivo, habrá cese de actividades en el sector público y los empleados en el sector privado estarán librados a la decisión de sus patrones.

Calendario de feriados de 2025

Feriados inamovibles

Miércoles 1° de enero de 2025: Año Nuevo.

Lunes 3 y martes 4 de marzo de 2025: Carnaval.

Lunes 24 de marzo de 2025: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Miércoles 2 de abril de 2025: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 18 de abril de 2025: Viernes Santo.

Jueves 1° de mayo de 2025: Día del Trabajador.

Domingo 25 de mayo de 2025: Día de la Revolución de Mayo.

Viernes 20 de junio de 2025: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

Miércoles 9 de julio de 2025: Día de la Independencia.

Lunes 8 de diciembre de 2025: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre de 2025: Navidad.

Feriados trasladables

Martes 17 de junio (según la ley, se correría al lunes 16): Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Jueves 20 de noviembre (según la ley, se correría al lunes 24): Día de la Soberanía Nacional.

