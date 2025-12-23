¿Es feriado el viernes 26 de diciembre en Argentina 2025? En dónde hay fin de semana largo

El viernes 26 de diciembre no es feriado nacional en Argentina, pero una localidad argentina tendrá un fin de semana largo de cuatro días.

Después del feriado del jueves 25 de diciembre, la pregunta se instaló con fuerza en oficinas, comercios y chats familiares: ¿el viernes 26 también es feriado? En un año atravesado por los debates sobre el calendario laboral, cualquier día extra de descanso se vuelve noticia.

La definición es clara a nivel nacional, pero tiene un giro local que no pasó desapercibido. Mientras el país retoma la actividad el viernes, una ciudad argentina decretó feriado propio y habilitó el último fin de semana largo extendido de 2025, con impacto turístico y económico en plena temporada alta.

No es feriado nacional, pero hay una excepción clave

El viernes 26 de diciembre de 2025 no es feriado nacional en Argentina. Así lo marca el calendario oficial: el único feriado de esa semana es el jueves 25 de diciembre, Navidad, que es inamovible y no genera fin de semana largo a nivel país.

Sin embargo, un municipio decidió sumar una jornada no laborable local, lo que transforma el jueves feriado en un descanso de cuatro días consecutivos para una parte de la población. La medida fue oficializada por decreto municipal y responde a una fecha histórica para la comunidad.

Dónde hay fin de semana largo y a quiénes beneficia

El feriado del viernes 26 de diciembre rige en Leandro N. Alem, ciudad ubicada en el centro-sur de la provincia de Misiones. La fecha conmemora el aniversario fundacional de la localidad, creada de manera oficial en 1926, aunque con registros de pobladores desde 1904.

El feriado alcanza a la administración pública local y es optativo para comercios y actividades privadas, quedando a criterio de cada empleador otorgarlo o no. Para quienes puedan tomarlo, el beneficio es concreto: descanso desde el jueves 25 hasta el domingo 28 inclusive.

Por qué es feriado el 26 de diciembre en Leandro N. Alem

Esa ciudad es cabecera del departamento homónimo y lleva el nombre de Leandro Nicéforo Alem, dirigente clave de la política argentina del siglo XIX, líder de la Revolución del Parque y fundador de la Unión Cívica Radical. La fecha fundacional se convirtió en un hito identitario para la ciudad.

Además, la localidad se destaca por un fuerte calendario turístico y cultural, que cobra especial relevancia en diciembre. Entre sus eventos más importantes se encuentran la Fiesta Nacional de la Navidad, la Fiesta Provincial de la Cerveza, impulsada por las colectividades alemanas, y FERICOOP, la feria provincial del cooperativismo.

¿Cuándo es el próximo feriado nacional?

A nivel nacional, el próximo feriado es el jueves 25 de diciembre, por Navidad. Es inamovible y no genera fin de semana largo en todo el país. El viernes 26 será laborable en casi toda la Argentina, salvo excepciones locales como la de Leandro N. Alem.