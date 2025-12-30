Asueto administrativo 31 de diciembre en Mendoza: qué pasa con los bancos, empleados públicos y servicios

El decreto nacional establece la suspensión de actividades para empleados de la Administración Pública Nacional, con efecto en organismos que operan en Mendoza.

El asueto administrativo dispuesto para el miércoles 31 de diciembre genera dudas sobre el funcionamiento de organismos públicos y servicios en Mendoza. La medida, oficializada a nivel nacional, alcanza a amplios sectores del Estado y busca facilitar la organización de las celebraciones de fin de año, con impacto en la actividad administrativa y turística.

Alcance del asueto administrativo del 31 de diciembre

El asueto administrativo fue establecido mediante el decreto 833/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei. La norma determina que los empleados de la Administración Pública Nacional no deberán concurrir a sus lugares de trabajo el 31 de diciembre, al igual que en la víspera de Navidad.

Según lo expresado en el decreto, la decisión se tomó para facilitar el descanso y el disfrute de las festividades, permitiendo una mejor organización de los preparativos y los desplazamientos propios de esta época del año. Además, se destacó que la medida tendrá un efecto positivo en el sector turístico, al favorecer los movimientos internos durante las celebraciones.

En el caso de Mendoza, el alcance del asueto se vincula directamente con los organismos nacionales que operan en la provincia. Las dependencias que responden a la Administración Pública Nacional quedarán alcanzadas por la disposición, aunque el funcionamiento concreto dependerá de la organización interna de cada área.

Qué pasa con los empleados públicos en Mendoza

La medida alcanza a los trabajadores de la administración centralizada y descentralizada del Estado nacional. Esto incluye Ministerios, secretarías y organismos que dependen directamente del Gobierno nacional y que cuentan con sedes o delegaciones en Mendoza.

No obstante, el decreto establece que los titulares de cada jurisdicción serán los encargados de definir el personal que deberá cumplir funciones de guardia mínima. De este modo, áreas consideradas esenciales o estratégicas podrán mantener una dotación reducida para garantizar la continuidad de servicios básicos.

En cuanto a la administración pública provincial y municipal, el decreto nacional no resulta de aplicación directa. Cada jurisdicción deberá definir si adhiere o no a la medida, por lo que el funcionamiento de reparticiones provinciales y comunales dependerá de las resoluciones que adopten las autoridades locales.

Funcionamiento de los bancos y entidades financieras

Uno de los puntos centrales del asueto administrativo del 31 de diciembre es la exclusión expresa de las instituciones bancarias y entidades financieras. El decreto aclara que estas no están alcanzadas por la medida, por lo que su actividad se regirá por el cronograma habitual que define el sector.

En la práctica, esto implica que los bancos no suspenden su funcionamiento por el asueto administrativo nacional. Sin embargo, suelen operar con horarios especiales o reducidos en fechas cercanas a las fiestas, algo que se informa previamente a través de cada entidad y del Banco Central.

Por este motivo, quienes necesiten realizar trámites deben verificar con anticipación los horarios de atención previstos para el último día del año.

Cómo impacta el asueto en los servicios

El impacto del asueto administrativo en los servicios depende del tipo de organismo y de su dependencia jurisdiccional. En las oficinas nacionales, la atención al público se verá interrumpida o limitada, salvo en aquellos sectores que dispongan guardias mínimas.

Servicios esenciales vinculados a la seguridad, la salud o el control fronterizo continuarán operando con esquemas reducidos, tal como lo establece la normativa. En cambio, trámites administrativos presenciales quedarán, en su mayoría, suspendidos durante la jornada.

En Mendoza, el 31 de diciembre se perfila así como un día con menor actividad administrativa nacional, mientras se aguardan definiciones provinciales y municipales para completar el panorama. La medida se enmarca en una política que busca ordenar el cierre del año y facilitar la movilidad y el descanso en una de las fechas más significativas del calendario.