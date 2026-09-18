La Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires amplió la oferta de capacitación de Talento Tech con nuevas formaciones digitales gratuitas, virtuales y autoasistidas, destinadas a quienes quieran incorporar herramientas vinculadas con la tecnología, el diseño, el comercio electrónico y el emprendedurismo.

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¿Cómo es la modalidad de cursada de los trayectos gratuitos de Talento Tech?

Sin necesidad de contar con conocimiento previo, las propuestas se desarrollan de manera 100% virtual y asincrónica a través de TICMAS Academy, por lo que cada alumno pueden avanzar de acuerdo con sus propios tiempos y disponibilidad.

La nueva convocatoria incorpora contenidos relacionados con diseño gráfico, inteligencia artificial, redes sociales, comercio electrónico, tecnologías emergentes y emprendimientos, con distintas alternativas para quienes buscan sumar competencias digitales a su formación.

¿Cuáles son los nuevos cursos gratuitos de Talento Tech y cómo inscribirse?

La nueva oferta de Talento Tech contempla ocho formaciones autoasistidas: Diseño gráfico con After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Tecnologías Emergentes, Emprendedurismo, Redes sociales para uso comercial, Inteligencia Artificial aplicada al e-commerce, Introducción al comercio electrónico y Comercio Mobile.

La modalidad permite realizar las actividades sin un horario fijo. Al tratarse de propuestas asincrónicas, el acceso a los contenidos queda sujeto a la organización de cada estudiante y no a encuentros virtuales programados.

Requisitos y alcance: las opciones para vecinos de CABA y AMBA sin conocimientos previos

Para anotarse, hay que ingresar al sitio oficial de Talento Tech y seleccionar la opción “Formaciones Autoasistidas”, desde donde se puede acceder a la inscripción de las propuestas disponibles. La convocatoria se encuentra abierta para vecicos de CABA y del AMBA.

La iniciativa forma parte de Talento Tech, programa de la Agencia de Habilidades para el Futuro que también cuenta con otras líneas de capacitación en competencias digitales y tecnológicas. Su oferta general incluye áreas como programación, inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y diseño.

Estas nuevas alternativas autoasistidas se diferencian de los trayectos regulares de Talento Tech Adultos, que están dirigidos a mayores de 18 años con título secundario, conocimientos previos de programación e inglés y una instancia de acreditación.