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Ciudad de Buenos Aires

CABA lanza nuevos cursos de formación digital: gratis y virtuales, ¿dónde y cómo inscribirse?

La modalidad disponible para vecinos de CABA y del AMBA permitirá realizar las actividades sin un horario fijo. 

18 de septiembre, 2026 | 20.34
CABA lanza nuevos cursos de formación digital: gratis y virtuales, ¿dónde y cómo inscribirse?

La Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires amplió la oferta de capacitación de Talento Tech con nuevas formaciones digitales gratuitas, virtuales y autoasistidas, destinadas a quienes quieran incorporar herramientas vinculadas con la tecnología, el diseño, el comercio electrónico y el emprendedurismo. 

¿Cómo es la modalidad de cursada de los trayectos gratuitos de Talento Tech?

Sin necesidad de contar con conocimiento previo, las propuestas se desarrollan de manera 100% virtual y asincrónica a través de TICMAS Academy, por lo que cada alumno pueden avanzar de acuerdo con sus propios tiempos y disponibilidad. 

MÁS INFO

La nueva convocatoria incorpora contenidos relacionados con diseño gráfico, inteligencia artificial, redes sociales, comercio electrónico, tecnologías emergentes y emprendimientos, con distintas alternativas para quienes buscan sumar competencias digitales a su formación.

¿Cuáles son los nuevos cursos gratuitos de Talento Tech y cómo inscribirse?

La nueva oferta de Talento Tech contempla ocho formaciones autoasistidas: Diseño gráfico con After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Tecnologías Emergentes, Emprendedurismo, Redes sociales para uso comercial, Inteligencia Artificial aplicada al e-commerce, Introducción al comercio electrónico y Comercio Mobile.

La modalidad permite realizar las actividades sin un horario fijo. Al tratarse de propuestas asincrónicas, el acceso a los contenidos queda sujeto a la organización de cada estudiante y no a encuentros virtuales programados. 

Requisitos y alcance: las opciones para vecinos de CABA y AMBA sin conocimientos previos

Para anotarse, hay que ingresar al sitio oficial de Talento Tech y seleccionar la opción “Formaciones Autoasistidas”, desde donde se puede acceder a la inscripción de las propuestas disponibles. La convocatoria se encuentra abierta para vecicos de CABA y del AMBA.

La iniciativa forma parte de Talento Tech, programa de la Agencia de Habilidades para el Futuro que también cuenta con otras líneas de capacitación en competencias digitales y tecnológicas. Su oferta general incluye áreas como programación, inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y diseño.

Estas nuevas alternativas autoasistidas se diferencian de los trayectos regulares de Talento Tech Adultos, que están dirigidos a mayores de 18 años con título secundario, conocimientos previos de programación e inglés y una instancia de acreditación. 

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