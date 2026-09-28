Buscan voluntarios para vivir gratis cerca de las Cataratas del Iguazú: cómo postularse y qué requisitos piden

Una de las grandes curiosidades que se desprenden tras visitar las Cataratas del Iguazú tiene que ver con cómo sería posible vivir allí. Bueno, los amantes de la naturaleza ahora tienen la posibilidad de conocer uno de los destinos turísticos más visitados de Argentina de otra manera.

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Empezó a circular una propuesta para los que quieran convertirse en voluntarios de un hostel en Puerto Iguazú, a pocos kilómetros de las famosas Cataratas. El programa contempla una colaboración de 25 horas semanales, distribuidas en cinco horas de trabajo por día, a cambio de la estadía gratuita.

La iniciativa está publicada en la plataforma Workaway y apunta especialmente a las y los viajeros que buscan una experiencia diferente, con la posibilidad de compartir tiempo con otros turistas y de descubrir la cultura local de otra manera a la ya conocida.

El trabajo del voluntariado

Según la convocatoria, quienes sean seleccionados deberán colaborar con distintas actividades vinculadas directamente al funcionamiento cotidiano del hostel de Mariel, que lo lleva adelante junto a sus padres, su esposo y sus hijos. Las tareas pueden incluir limpieza, mantenimiento, recepción, atención de huéspedes y organización de espacios comunes.

Se trata de un hostel chiquito ubicado en el centro y la modalidad permite que los voluntarios dispongan de tiempo libre durante el resto de la jornada para recorrer Puerto Iguazú y sus alrededores. Así, la propuesta incentiva el intercambio de trabajo por alojamiento y la experiencia turística en una de las zonas naturales más importantes del país.

El esquema también favorece el contacto entre personas de distintos lugares, algo habitual en los programas de voluntariado. Para muchos viajeros, además del ahorro en alojamiento, la posibilidad de convivir con otros turistas constituye una parte central de la experiencia.

Conocer Iguazú desde adentro

Además de las Cataratas, Puerto Iguazú ofrece numerosas alternativas para quienes permanecen varios días en la ciudad. La cercanía con el Parque Nacional Iguazú permite visitar uno de los principales atractivos naturales de Argentina, pero la zona también cuenta con senderos, espacios gastronómicos recomendados y otras propuestas vinculadas con la naturaleza.

La ubicación del hostel convierte a la convocatoria en una alternativa especialmente atractiva para quienes tienen espíritu viajero y buscan extender su estadía sin afrontar el costo completo de un alojamiento tradicional. Sin embargo, antes de postularse a este tipo de propuestas es importante revisar cuidadosamente todas las condiciones del intercambio: las tareas que se piden, los horarios, las características del alojamiento y los servicios incluidos.

El voluntariado no implica simplemente unas vacaciones gratuitas, sino también cumplir con horas de colaboración acordadas y asumir responsabilidades dentro del establecimiento.