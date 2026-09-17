El Programa Antártico Australiano abrirá una nueva convocatoria para buscar gente dispuesta a vivir varios meses en una de las zonas más frías y aisladas del planeta durante la temporada 2027/2028. Entre los perfiles más demandados se encuentran los del rubro informático y telecomunicaciones. La propuesta consiste en una colaboración entre el gobierno australiano y más de 150 instituciones de investigación nacionales e internacionales.

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Las actividades de Australia en la Antártida van desde la investigación científica hasta la logística, que se coordinan a través del Programa. Los interesados podrán aplicar desde el 1 hasta el 31 de octubre del 2026, así que tendrán un mes para preparar su candidatura.

Uno de los aspectos atractivos de la propuesta son los salarios, que arrancan en 160 mil dólares australianos para los expertos en el sector IT; además, ofrecen habitación en la base y un chef que cocina para todos los integrantes de la base. En este caso, se trata de un contrato de verano austral en las estaciones de Casey y Davis, que va desde septiembre a abril y puede durar entre cuatro y seis meses, mientras que las de invierno se alargan hasta casi un año.

¿De qué puedo trabajar en la Antártida?

El puesto de Information Technology Officer consiste en dar soporte tecnológico a toda la estación y ayuda en la reparación e instalación de la infraestructura de comunicaciones. También se ocupa de mantener conectada a la pequeña comunidad aislada en el hielo con el control de ordenadores, servidores, redes, teléfonos móviles y sistemas de voz sobre IP.

Según informaron medios locales, el salario de base del puesto es de 89.076 dólares australianos, pero al tener sede en la Antártida, asciende hasta más de 162.000 dólares australianos anuales. Sin embargo, obtener una plaza no es tan sencillo. Luego de finalizar el proceso de recepción de solicitudes, se realizarán las entrevistas técnicas entre enero y febrero de 2027.

Después continúan con los centros de evaluación en abril y mayo, y la firma de contratos se concreta a partir de junio. Antes de viajar, todos los seleccionados pasarán por una formación obligatoria en Hobart, Tasmania, de entre dos y doce semanas en seguridad, supervivencia en el campo y convivencia.

Pero el programa no solo busca a especialistas en informática, sino también electricistas, carpinteros, fontaneros, mecánicos, chefs, médicos, meteorólogos o biólogos. Toda la información se encuentra disponible en el sitio web oficial antarctica.gov.au.

¿Cómo es la experiencia y qué requisitos piden?

Sin embargo, la vida en la base no es igual a la de una tienda de campaña. Según el programa, las expediciones duermen en habitaciones individuales con climatización, conocidas como dongas, y la comida es preparada por un chef profesional. Cada estación cuenta con zonas de ocio para aguantar los meses más oscuros.

Para postularse como IT, el programa solicita experiencia de al menos tres años en soporte técnico (service desk), conocimientos de Windows, Microsoft Office, bases de datos, servidores y equipos de red, además de certificados vigentes de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar y carné de conducir.

También valoran titulaciones en informática y certificaciones como ITIL, CCNA o de Microsoft. Y un requisito fundamental: tener nacionalidad australiana, ya que lo exigen para sus trabajadores del sector público. De todas maneras, se contempla a los candidatos de otros países en caso de no haber australianos que cumplan con lo solicitado.