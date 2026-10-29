Brasil low cost: cuánto cuesta viajar a las playas más elegidas en enero.

Con la temporada de verano cada vez más cerca, Brasil vuelve a posicionarse entre los destinos que eligen los argentinos para sus vacaciones. Desde Florianópolis hasta Río de Janeiro y las playas del nordeste, el país ofrece alternativas para distintos presupuestos. Además, la reciente baja del real frente al peso puede representar una oportunidad para reducir algunos gastos durante la estadía.

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Sin embargo, organizar un viaje económico requiere comparar precios y calcular no solo los pasajes y el alojamiento, sino también las comidas, los traslados y las excursiones.

Florianópolis, Bombinhas y Balneário Camboriú son algunas de las opciones tradicionales del sur brasileño.

Florianópolis, Río de Janeiro y el nordeste: cuánto cuesta viajar

Florianópolis, Bombinhas y Balneario Camboriú son algunas de las opciones tradicionales del sur brasileño. Para quienes prefieren viajar en avión, se relevaron paquetes a Florianópolis desde USD 843 por persona, con vuelo directo, hotel de cuatro estrellas y desayuno. Otra alternativa es viajar en auto, aunque es necesario sumar combustible, peajes y posibles gastos de alojamiento durante el trayecto.

Río de Janeiro también mantiene su atractivo por sus playas y su oferta turística. Como referencia, un paquete a Copacabana con vuelo directo, siete noches en un hotel de cuatro estrellas y desayuno se ofrecía desde $1.454.566 por persona. Quienes buscan conocer otros balnearios pueden considerar Búzios, Arraial do Cabo y Cabo Frío, en la Región de los Lagos.

En el nordeste, Salvador de Bahía, Recife, Porto de Galinhas, Maceió y Maragogi se destacan por sus playas y paisajes. Entre las tarifas relevadas, un paquete de siete noches a Salvador de Bahía, con vuelo, alojamiento y asistencia al viajero, partía de $1.378.892 por persona o USD 869, según la modalidad de pago. Los precios son orientativos y pueden variar según las fechas, la disponibilidad y las condiciones de contratación.

Cómo aprovechar la baja del real para ahorrar

Según las cotizaciones del Banco Nación citadas en los relevamientos, el real pasó de $317 para la venta el viernes 23 de octubre a $294 el lunes 26, una caída del 7,3%. Con esa referencia, 2.000 reales para gastos durante las vacaciones equivalían a $588.000, frente a los $634.000 que habrían costado con la cotización anterior. La diferencia es de $46.000.

El movimiento cambiario puede favorecer consumos como comidas, compras en supermercados y transporte local, aunque no reduce automáticamente el precio de los vuelos ni de los hoteles. Para controlar el presupuesto, conviene comparar paquetes completos, revisar qué servicios incluyen, consultar distintas fechas y establecer un monto diario para comidas y actividades. También es importante verificar las condiciones de pago y calcular todos los gastos antes de reservar.