Bomberos voluntarios de Santa Fe no reciben fondos y deben vender alfajores para pagar el combustible

El cuartel de Bomberos Voluntarios ubicado en el norte de la ciudad de Santa Fe atraviesa una delicada situación debido a la falta de fondos provinciales y nacionales fijados por la Ley N.º 25.054. Pese a contar con 50 rescatistas y responder a un promedio de 10 salidas de emergencia diarias, la entidad se sostiene gracias al aporte voluntario de vecinos y la organización interna de ventas de pastas y alfajores.

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En otra muestra de la triste realidad que padecen los bomberos voluntarios, la falta de respuesta estatal amenaza con paralizar un servicio esencial para miles de familias. El reclamo abarca tanto la falta de actualización presupuestaria como fondos atrasados correspondientes a remanentes de años anteriores y la partida anual de 2026.

Según indicó, la cifra adeudada asciende a $95 millones por cuartel, recursos indispensables para afrontar gastos corrientes fijos como la compra de combustible para las unidades, la adquisición de indumentaria de protección y las capacitaciones del personal.

"No nos están bajando los subsidios que nos corresponden por ley. No tenemos otro ingreso para comprar vestimenta ni combustible", explicó Laura, tesorera de la institución, en declaraciones para UNO Santa Fe. Frente a la falta de giros oficiales, la subsistencia de la institución depende exclusivamente del esfuerzo comunitario e iniciativas locales.

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) cuenta con más de 1.000 asociaciones distribuidas en todo el territorio argentino y está integrado por más de 52.000 hombres y mujeres que prestan servicio voluntario. Según datos del Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA), en lo que va de 2026 se registraron 157.229 servicios atendidos por bomberos voluntarios. De ellos, 94.536 fueron emergencias (60%) y 62.639 intervenciones programadas (40%).

Sirenazo de Bomberos Voluntarios en todo el país

El pasado jueves, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios realizó un sirenazo simultáneo en todo el país para visibilizar la falta de respuesta del Gobierno Nacional por fondos adeudados

En un comunicado, el Consejo de Federaciones subrayó que “los bomberos voluntarios no pedimos ayuda extraordinaria ni aportes discrecionales, reclamamos los fondos que la ley nos reconoce”. El principal eje del reclamo está vinculado con la transferencia de los fondos que legalmente corresponden al SNBV. Se trata del remanente del ejercicio 2025 y anteriores, que asciende a $59.330.748.051,41.

Además, señalaron que los cuarteles responden permanentemente a emergencias en rutas concesionadas, poniendo recursos, vehículos y personal a disposición sin recibir compensación alguna.

En este marco, exigieron que en los contratos de la nueva Red Federal de Concesiones (Decreto 97/2025) se incluyan convenios obligatorios, contraprestación mensual por disponibilidad y reintegro de gastos extraordinarios. Otro de los puntos es la aplicación integral y uniforme de la Ley de Fortalecimiento N.º 27.629, sancionada en 2021. En particular, reclaman la implementación efectiva del reintegro del IVA en compras de bienes, servicios y equipamiento.

El presidente de la Federación Santafesina, Raúl Ponisio, detalló la situación que padecen los rescatistas santafesinos: "Hoy nos encontramos con un grave problema que el año pasado y años anteriores había un acumulado de un remanente que no se pagó, de un dinero remanente que no se pagó y que llega a la cifra de 59.000 millones de pesos, el cual está en una cuenta que es para bomberos, pero que no se puede distribuir", explicó en declaraciones para Uno.