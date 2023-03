Juliana, la profesora de piano de Bizarrap, tras los cuatro récord Guinness: "Para mí siempre es Gonza"

Juliana Scellato, la primera profesora de piano de Bizarrap, habló con El Destape sobre el crecimiento del productor y su presente como figura internacional de la música.

Bizarrap volvió a estar en boca de todos en los últimos días gracias a los cuatro récord Guinness que ganó con Shakira por la BZRP Mussic Session #53 y El Destape charló en exclusiva con Juliana Scellato, la profesora de piano que le dio clases de música cuando el productor era solo un adolescente. "Todo lo que logra me sorprende pero a la vez al estar en contacto con él no logro dimensionar lo que realmente es", aseguró Juliana.

Que Bizarrap es una de las figuras más destacadas a nivel mundial de la escena urbana argentina ya no es ninguna novedad: desde hace ya varios años se mantiene en la cima de los artistas más escuchados del país y de habla hispana en general. Pero los cuatro récords Guinness que alcanzó con la BZRP Mussic Session #53 con Shakira catapultaron aún más su carrera dentro de la música.

Tras los nuevos hitos que consiguió Biza, El Destape charló en exclusiva con Juliana Scellato, la primera profesora de piano que tuvo el productor cuando era solo un adolescente. "Todo lo que logra me sorprende pero a la vez al estar en contacto con él no logro dimensionar lo que realmente es", se sinceró la docente, sobre uno de los alumnos más reconocidos que pasaron por La Sala, su escuela de música. De todos modos, Juliana reconoció que a pesar de su fama internacional, se mantiene en contacto con él, por lo que no lo siente lejano: "Para mí siempre es Gonza".

En el pasado, tanto Scellato como Bizarrap contaron que cuando empezó a ir a sus clases, no le interesaba tanto saber tocar instrumentos sino más bien tener nociones de teoría musical y producción. Eso, para ella, da cuenta de que el ahora productor siempre tuvo en claro lo que quería aprender. Según contó, lo que más la asombró fue "lo motivado que estaba" y lo definió como un "alumno muy capaz e inteligente".

- Jugando un poco, ¿qué colaboración te gustaría que Biza hiciera en un futuro?

-Me encantaría que pueda cruzarse con Pharrell Williams, que me parece un productor maravilloso. Creo que podría nutrirse aún más en su rol como productor y compositor.

-¿Te gustaría hacer un tema con él?

- ¿Por qué no? En clase solíamos tirar ideas juntos.

-¿Pudiste ver el recorte de su visita al programa de Jimmy Fallon en la TV estadounidense? ¿Cómo lo viste?

- Sí, todo lo que realiza lo veo o lo escucho. Su crecimiento para mí es un motivo de festejo y alegría.

- Biza anunció que va a dar un show en el Hipódromo de Palermo, ¿tenés ganas de ir, te gustaría?

- Obviamente, está cumpliendo los sueños que él me contaba en clase. Es extraño ver qué eso puede suceder, me pone la piel de gallina.

-Como profe de música: ¿qué consejo le darías a los chicos y chicas que ven a Biza y quieren empezar una carrera en la música?

- Que estudien. Que se sienten frente al instrumento o frente al programa de grabación e investiguen paralelamente al estudio, solo la inversión de horas hará que crezcan sus ideas. El consejo se aplica a cualquier cosa que uno quiera hacer. Si estudiás lo que te gusta siempre serás un afortunado en la vida. No hay nada más lindo que seguir la intuición y poder vivir de lo que uno ama.