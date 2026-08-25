Bandera de Santiago del Estero: qué significa, historia y origen

Santiago del Estero es una de las provincias más antiguas del país y, como sucede en los diferentes distritos, cuenta con una bandera propia que condensa en sus colores y figuras gran parte de la identidad santiagueña: su vínculo con la patria, su tradición federal y sus raíces hispánicas.

Cómo fue el origen de la bandera de Santiago del Estero

La bandera y su diseño actual fueron establecidos como símbolo provincial a través de la Ley 5.355, aprobada en 1985. Esa norma no solo fijó el diseño oficial, sino que también reguló su uso: dispuso que la bandera de Santiago del Estero debe izarse en mástil propio en todos los actos oficiales donde también se exhiba la bandera nacional. Únicamente en situaciones excepcionales se permite que ambas compartan un mismo asta, siempre con la insignia argentina ubicada en la posición más alta.

Qué significa la bandera de Santiago del Estero: los detalles de su diseño

El paño está formado por cinco franjas verticales. Las dos ubicadas en los extremos son de color celeste, y hacia el centro se suman dos bandas blancas de menor ancho. En el medio se despliega una franja más amplia de rojo punzó, que corta el diseño de manera destacada.

La Bandera de Santiago del Estero hace referencia a la insignia nacional y al federalismo provincial

La combinación de celeste y blanco replica los colores de la bandera nacional argentina, en un gesto de pertenencia al conjunto del país. El rojo punzó de la franja central, por su parte, remite a la tradición federal precursora en Santiago del Estero, una identificación política e histórica muy arraigada en distintas provincias argentinas durante el siglo XIX.

Además, sobre la franja roja se ubica el elemento más distintivo de la bandera: un sol de raíz incaica, que evoca las raíces indoamericanas de la región. Atravesándolo, una espada roja dispuesta en forma de cruz latina simboliza la herencia hispánica y la influencia cristiana que marcaron el proceso fundacional de la provincia, considerada la "Madre de Ciudades" por haber sido punto de partida para la fundación de otras en el actual territorio argentino.