"El auto de la Abu": tiene 67 años y recorre la Argentina en un Renault 11

Delia Isolina Torres, de 67 años, cambió su vida de un día para el otro tras adaptar su Renault 11 de 1991 para convertirlo en un "autohome" con el que recorre la Argentina.

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Tras haberse separado de su marido, decidió emprender una travesía que documenta en sus redes sociales. Torres comenzó el proyecto durante la pandemia, cuando vivía en el campo cerca de la Ruta 41 y veía pasar los motorhomes.

Luego de descubrir en YouTube que podía transformar su auto en una pequeña vivienda, quitó la butaca del acompañante, armó una cama, instaló una pequeña cocina y sumó un baño portátil. Así emprendió un viaje sola sin la necesidad de comprar una casa rodante.

Cómo es viajar en un "autohome"

Al no tener dinero para comprar una casa ronda y su marido no mostrar iniciativa para viajar de esa manera, Delia pensó en adaptar el Renault 11 que tenía.

Primero realizó pruebas con almohadones y un viejo catre, pero le aconsejaron sacar la butaca delantera para cambiar por completo el auto. Así logró tener un espacio para dormir, cocinar y resolver las necesidades básicas durante los viajes.

En el sector del acompañante, la mujer armó una cama de una plaza y dejó espacio de guardado debajo. En la parte de la luneta instaló una pequeña cocina, con un anafe y bidones de agua. Y del otro lado ubicó el baño, equipado con un inodoro químico portátil. Antes de iniciar recorridos largos, otros viajeros le sugirieron que comenzará con destinos cercanos para acostumbrase.

En 2021 tuvo la oportunidad de participar de un encuentro de rodantes en General Belgrano, a unos 100 kilómetros de Lobos, donde conoció a personas que viajaban de manera similar.

Todos los viajes de "el auto de la Abu"

Bautizado como "el auto de la Abu", Delia recorrió varios puntos de la Argentina. Uno de los más importantes fue Las Grutas, en Río Negro, ya que lo realizó sola y se encontró con otras personas en similar situación. Estuvo 15 días lejos de sus casa.

En 2023 también tuvo la oportunidad de viajar hasta Chajarí, Entre Ríos, y de allí extenderse hacia Corrientes y Misiones, donde llegó hasta las Cataratas del Iguazú.

Durante la vuelta, también pasó por los Saltos del Moconá en la provincia litoraleña. Allí vivió uno de los momentos más desafiantes mientras subía, ya que el Renault 11 avanzaba con dificultad y debió detenerse varias veces.

Otro de los destinos que recorrió fue Catamarca, pero lo hizo caravana y aprovechó para recorrer otras provincias del norte argentino. Su último viaje duró unos 40 días, pasando por parte de la Ruta 40 y logró llegar hasta Jujuy para conocer Iruya.