Brenda Gauto (34) es campeona del mundo de kickboxing de la WKF (World Kickboxing Federation) en la categoría hasta 60 kilos. Punto. Hasta ahí podría ser una historia. Pero Brenda es campeona del mundo de muchas otras formas. Demasiadas como para que no sea una historia entre tantas historias. Hace poco más de un mes se consagró en el Mundial disputado en Cartagena, Colombia, en la modalidad Kick Light, representando a la selección argentina. También compitió en otras dos disciplinas y nunca bajó del podio: fue subcampeona en Light Contact y obtuvo la medalla de bronce en Low Kick.

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Sin embargo, hay mucho más para contar de esta mujer que reparte sus días entre una escuela de las tierras de Maradona y un gimnasio de Ingeniero Budge, siempre en el sur del conurbano bonaerense.

Brenda también es campeona del mundo junto a sus estudiantes de la Secundaria 56 de Villa Fiorito. Lo es desde que decidió saldar una deuda consigo misma y volver a hacer deporte después de los 30 años. También cuando termina de entrenar a las 11 de la noche y, apenas unas horas después, a las 7 de la mañana, con los músculos todavía entumecidos, espera a sus alumnos para dar lo mejor de sí.

Es campeona como mamá cuando acompaña a Oli a practicar taekwondo y a competir con la misma pasión que ella, aunque tenga que guardarse sus propios miedos. Y también lo es como docente, cuando les enseña a sus estudiantes que, nunca hay que dejar en el olvido las pasiones, por más que el tiempo juegue sus cartas.

Para los suyos, Brenda lleva esa corona desde mucho antes de subirse al ring en tierra cafetera. Y seguirá siendo campeona cuando su cinturón cuente nuevas historias.

«A los chicos trato de decirles siempre que no es necesario ser campeón mundial para sentirse realizado. Es verdad que, con lo que pasó, hoy les hablo desde ese lugar, pero el mensaje que intento transmitirles es otro: no hay que ser el mejor del mundo ni tener todo resuelto. Hay que confiar en uno mismo, rodearse de personas que ayuden a crecer y apostar todo a lo que te apasiona. Eso es lo importante. Si lográs eso, habrás ganado tu pequeña Copa del Mundo».

La definición con la que Gauto abre la charla con El Destape ilustra el espíritu de la entrevista, en la que la docencia, el deporte y la pasión se entrelazan.

Una deuda con quien fuiste

«Siempre amé el deporte», dice Brenda. Comenzó a practicar taekwondo cuando era chica, pero, «por circunstancias de la vida», fue dejando la actividad. La familia y la crianza de su hija ocupaban gran parte de su tiempo, aunque había algo que seguía pendiente: volver a entrenar.

A los 32 años, cuando muchas personas comienzan a alejarse de la actividad deportiva, ella decidió regresar. Casi por casualidad encontró el kickboxing en un gimnasio de Budge. Por entonces se dedicaba a la docencia y tenía dos cargos como preceptora, una tarea que le ocupaba prácticamente todo el día.

Brenda recuerda una de las primeras conversaciones con su entrenador. «Quiero lograr algo con el deporte, me lo debo a mí misma», le dijo. Él le respondió que, si ella daba el ciento por ciento, él también lo haría.

«Pesaba 92 kilos. Empecé a entrenar, a comer mejor, a cuidarme. Me entusiasmaban los cambios que iba logrando durante el proceso», recuerda.

No fue sencillo compatibilizar tantas responsabilidades. A las 23.30 terminaba de entrenar y a las 7 de la mañana ya tenía que estar en la escuela para recibir a sus estudiantes. «A veces tenía que dejar los guantes y las vendas colgados en preceptoría y los chicos me preguntaban: “Prece, ¿hoy entrenás?”».

Su compromiso y espíritu competitivo hicieron que comenzara a participar en torneos rápidamente. Pronto acumuló más de 30 victorias en combates amateur a nivel nacional.

«Fui compitiendo en distintos pesos hasta llegar a los 57 kilos, que era mi objetivo», cuenta.

Cuando pasó al nivel semiprofesional, se presentó la oportunidad de participar en un selectivo en el que competían mujeres de todo el país. Su entrenador le planteó que era el momento de dar el salto: «Es ahora, porque por edad este es tu último campeonato como adulta. Después de los 36 años ya sos senior». No tendría otra oportunidad de competir en esa categoría.

Aquel clasificatorio fue una verdadera prueba de fuego. De allí saldría una representante argentina para el Mundial.

«Fuimos a ver qué onda. Había peleas durante todo el día con chicas de distintas partes del país. Llegamos muy temprano a la mañana y recién a la una de la madrugada logré la clasificación», recuerda.

A partir de entonces tuvo que dejar uno de sus cargos como preceptora, el de la tarde, para concentrarse en la preparación mundialista. La organización familiar y económica también tuvo que cambiar.

Brenda practica un deporte amateur y el apoyo estatal es nulo. Por eso, además de entrenar, debía encontrar la manera de recaudar fondos para viajar y competir. «Ser deportista en este país es durísimo. Además, hay un nivel muy alto que hay que mantener, aunque no tengamos ningún aporte», explica.

En ese camino destaca el acompañamiento de familiares, amigos y colegas, que se involucraron en la difícil tarea de reunir el dinero necesario: «Si no fuera por mi familia, mis amigos del gimnasio y los compañeros de la escuela, que ayudaron organizando peñas, rifas y bingos para juntar plata, no hubiese podido ni soñar con competir. Por eso digo que este campeonato es de todos, no solo mío».

El sueño colectivo

Lejos de aquella frase que popularizó Ringo Bonavena sobre la soledad del boxeador cuando sube al ring —«cuando subís al ring te sacan hasta el banquito»—, Brenda asegura que siempre se sintió «abrazada por los suyos».

Lo grafica con la primera imagen que le viene a la cabeza cuando recuerda el momento en que ganó la pelea por el título mundial.

«Al primero que veo es a mi marido, que me grita que soy campeona del mundo. Y a mí me salió decirle: “Lo hicimos, somos campeones del mundo”. Siempre lo dije en plural porque sentía que había sido un triunfo colectivo. No podría haber logrado nada sin el apoyo de mi familia, mis amigos y mis compañeros, que me acompañaron desde el primer momento».

Otra anécdota aparece durante la charla. En una de las peñas que organizaron para recaudar fondos, Brenda pidió la palabra. Había llevado una bandera argentina y les propuso a todos que la firmaran y escribieran en ella sus deseos.

«Cuando salga campeona del mundo voy a llevar esta bandera con sus firmas y va a ser un poco de todos», les dijo. Al recordar aquella noche, aclara que no lo expresó por soberbia, sino porque tenía una enorme confianza en sus posibilidades y sabía que no estaba sola.

La escuela y el ring: no tan distintos

Para Brenda, la escuela y el kickboxing no son dos mundos que se obstaculicen. Por el contrario, se retroalimentan. Lo que aprendió en uno de esos ámbitos también le permitió crecer en el otro.

«Encontrar mi pasión y volver al deporte me hizo una mejor docente, porque también empecé a entender más las emociones de mis estudiantes. Ya no era solamente acompañarlos, sino interpretar las frustraciones de perder y también las emociones de ganar. Todas esas experiencias me ayudaron a entenderme más a mí misma y, de esa manera, a comprenderlos mejor a ellos».

Como ejemplo, cuenta cómo utiliza su experiencia deportiva para intervenir ante los conflictos entre estudiantes.

«En la escuela y en la vida todo se resuelve con diálogo. A veces, cuando los chicos se pelean, les digo: “El que quiere pelear se anota en un gimnasio, aprende y practica un deporte. Se los digo yo, de primera mano. Pero acá venimos a resolver las diferencias dialogando”. Ahí los chicos se ríen y les cambiás el foco».

El primer día de clases como campeona del mundo

El día anterior a reincorporarse a la escuela, la directora le mandó un mensaje un tanto misterioso: «Mañana ingresás a las diez». No le dio demasiadas explicaciones. Brenda se preocupó. «No sabía qué me esperaba. Ella nunca me contesta así», confiesa.

Cuando llegó, encontró en la pizarra de la entrada una frase que la descolocó de emoción: «Acá trabaja una campeona del mundo», acompañada por su fotografía. «Yo ya con eso estaba contenta, pero cuando entré, los chicos, los docentes y los directivos me habían preparado un pasillo de honor para aplaudirme. Había afiches, carteles y me llenaron de abrazos y amor», cuenta emocionada.

Y agrega: «Los chicos me decían: “Prece, somos campeones”. Eso me llenó de emoción porque ellos son tan campeones como yo. Fue un momento inolvidable».

Aunque siempre se sintió respaldada y escuchada por sus estudiantes, reconoce que ahora ese acompañamiento se hace más evidente. Para ella, también implica una gran responsabilidad.

«A los chicos siempre les digo que nadie llega solo, que todos necesitamos construir redes de amor que nos impulsen. Les digo que entrenen, que busquen algo que los apasione, ya sea el deporte, la música o el arte. Lo que sea, no importa. Pero que encuentren algo que los llene y lo desarrollen para seguir creciendo».

Los días por venir

Brenda todavía está invicta en su categoría. Sabe que las rachas en algún momento se terminan, pero eso no parece preocuparla demasiado. Su objetivo sigue siendo el mismo: prepararse para cada combate y aprender de cada experiencia.

«Yo trato de subirme al ring y resolver las peleas. Esa es mi prioridad y ahí está mi cabeza en ese momento. Cuando llegue la derrota, la abrazaré de la misma manera que a las victorias. Aprenderé de ella para ser cada día mejor competidora. De cada caída me levantaré. Eso es lo importante que quiero transmitirles a los chicos: perder es parte del camino».

Cuando terminó la pelea que la consagró, Brenda tomó aquella bandera argentina y caminó hacia el podio. Era la misma que había llevado a una de las peñas organizadas para recaudar fondos, donde familiares, amigos, compañeros de trabajo y alumnos habían escrito sus deseos. Había prometido que, si llegaba a ser campeona, la llevaría con ella. Y cumplió.

En cada firma había una historia, una mano que la había ayudado a llegar hasta ahí. Estaban quienes organizaron rifas y bingos, quienes la acompañaron en las madrugadas de entrenamiento y quienes esperaron su regreso a casa. También su hija, que la despidió en Ezeiza asegurándole que todo iba a salir bien, sin dejar escapar una lágrima. Y esos estudiantes que, desde Villa Fiorito, se sintieron campeones con ella.

Entre tantos mensajes, una frase sobresalía. Se la había acercado su marido, bastante más rockero que ella, y pertenecía a Almafuerte: «Cumple sus sueños quien resiste».

«Es una frase que habla de rebeldía, de perseverancia y de no bajar los brazos frente a lo que la vida te pone por delante. En general, no solo en lo deportivo», explica la flamante campeona mundial, con una mezcla de orgullo y paciencia, acaso dos cualidades que también aprendió en la docencia.

Brenda tiene 34 años, es mamá, preceptora en una escuela de Villa Fiorito y campeona del mundo. Hace apenas dos años decidió volver a entrenar para saldar una deuda pendiente consigo misma. Hoy, mientras se prepara para los desafíos que vendrán, sabe que aquel cinturón no es solamente suyo. Porque algunos sueños se cumplen en soledad, pero otros necesitan de muchos para hacerse realidad. Y el de Brenda, definitivamente, es de todos.