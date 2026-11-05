Atención pasajeros de colectivos: mudan las paradas de cuatro líneas en el conurbano

El Municipio de Lomas de Zamora modificó las paradas de varias líneas de colectivos por las obras de repavimentación que se realizan en el centro del distrito, en las inmediaciones de la estación ferroviaria.

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Los cambios afectan a los servicios 561, 562, 164 y 318, que comenzaron a utilizar ubicaciones provisorias para permitir la continuidad de los recorridos mientras avanzan los trabajos sobre la avenida Meeks.

La intervención comprende el tramo ubicado entre Gorriti y Laprida, que permanece cerrado al tránsito vehicular y obliga a reorganizar la circulación del transporte público.

¿Dónde paran los colectivos de las líneas 561, 562, 164 y 318?

Las nuevas ubicaciones fueron distribuidas en dos calles cercanas a la zona de obras. Las líneas 561 y 562, correspondientes a los ramales B y C, tienen sus paradas sobre Gorriti, entre Italia y España.

Por su parte, los servicios de la línea 164, en sus ramales A, B y C, y el colectivo 318 trasladaron sus puntos de ascenso y descenso a Boedo, entre Pellegrini y Alem. Además, quedó anulada la parada que funcionaba en la esquina de Boedo y Pellegrini.

Las paradas provisorias se mantendrán hasta que finalicen los trabajos de repavimentación sobre Meeks, entre Gorriti y Laprida, y se habilite nuevamente la circulación en ese tramo.

Por otra parte, el Municipio también realizó intervenciones en los cruces de Laprida con Italia, España y Meeks, como parte de un proyecto de renovación de la peatonal del centro de Lomas de Zamora.

¿Cómo quedó la peatonal Laprida de Lomas de Zamora tras las obras de renovación?

La renovación de la peatonal Laprida comprendió sus cuatro cuadras e incluyó la construcción de 4000 metros cuadrados de veredas. El proyecto también incorporó canteros, pérgolas, bancos, bicicleteros, bebederos, puntos de reciclaje y cestos de residuos.

Además, se sumaron árboles y plantas nativas, nueva iluminación y mejoras en la seguridad. Para facilitar la circulación de personas ciegas o con baja visión, se instalaron baldosas podotáctiles.

La intervención también incluyó murales en las persianas de distintos comercios, con imágenes de figuras como Diego Maradona, Sandro y Julio Cortázar, que aportan nuevos elementos visuales al recorrido peatonal.