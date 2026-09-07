ATE anunció un paro en el PAMI y una movilización en las calles

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional de 24 horas en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI), que se llevará adelante este martes. La medida es en reclamo de recomposición salarial y aumento inmediato para los afiliados. Desde el PAMI aseguraron a este portal que la medida de fuerza no afectará ni a los turnos ni a la atención en las agencias.

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En el documento firmado por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se notificó a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la decisión de paralizar las actividades en todo el país. La organización sindical afirmó que la medida es por “una urgente recomposición salarial y en la normalización de los servicios que reciben millones de jubilados y pensionados”.

La convocatoria se complementa con una movilización a la sede central del PAMI en la Ciudad de Buenos Aires, prevista para las 13. Según el gremio, la protesta busca visibilizar la gravedad de la situación y exigir respuestas inmediatas de las autoridades nacionales. “Si no frenamos a tiempo tanta desidia de los funcionarios, la obra social será irrecuperable”, advirtió ATE en su comunicado. La organización sostuvo que más de cinco millones de jubilados son “víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud”.

Las denuncias de ATE

El sindicato denunció un proceso de vaciamiento que “no tiene precedentes”. Según remarcaron, los afiliados ya no cuentan con ningún tipo de prestación y existe un “riesgo cierto de que desaparezca una de las obras sociales más grandes, prestigiosas y solidarias de Latinoamérica”.

“En los últimos dos años murieron 45 mil adultos mayores más de lo esperado, como consecuencia de la falta de medicamentos y de prestaciones básicas”, apuntaron desde el gremio. En tanto, los trabajadores del instituto denunciaron que “los funcionarios cobran sueldos millonarios, pero los salarios de los trabajadores permanecen sin actualización”.

Aguiar sostuvo que “el vaciamiento de la obra social se ha llevado adelante en este tiempo sin precedentes” y que la situación requiere una respuesta urgente. “No podemos permitir que se destruya una institución que fue ejemplo de solidaridad en toda la región”, agregó. ATE advirtió que, de no existir respuestas, “todas las medidas se van a profundizar”.

La protesta se produce en medio de cambios en la conducción del organismo. En las últimas horas, se conoció la salida de Juan Cruz Montero de la coordinación ejecutiva del PAMI y su reemplazo por Verónica Gabriela Pérez. También dejó su cargo Florencia Zicavo, quien se desempeñaba en la sindicatura del organismo, y hasta el momento no se informó oficialmente quién la reemplazará.