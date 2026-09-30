Una mujer de 82 años resultó con lesiones graves en las piernas y fracturas tras ser atacada por un pitbull este martes 30 de septiembre en el barrio Lomas Sur de Villa Allende, en la provincia de Córdoba.

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El animal, que se habría escapado de una vivienda del lugar, la embistió con violencia hasta que los propios vecinos debieron intervenir para frenar el ataque.

La situación derivó en escenas de extrema tensión: quienes acudieron en ayuda de la jubilada le propinaron varias puñaladas al perro con un arma blanca para lograr que soltara a la víctima. Seguido de ello, la mujer fue trasladada al hospital de Unquillo, donde permanece bajo atención médica con un estado de salud delicado. La damnificada tiene lesiones compatibles con mordeduras de perro y una fractura de fémur.

Durante el procedimiento, los profesionales de emergencias también asistieron a otra mujer, de 72, quien presentaba una herida cortante en una de sus manos, por lo que también fue trasladada para su atención. Luego del episodio, las autoridades que se acercaron al lugar encontraron al perro sin vida y con heridas cortantes en distintas partes de su cuerpo.

Lo que agrava aún más el caso es que no se trata de un episodio aislado. Según trascendió, el mismo animal ya había protagonizado un ataque en mayo de 2024, cuando embistió a otra vecina del barrio de 60 años y también mordió a su propio dueño. Tras aquel incidente, la Justicia dispuso su restitución a los propietarios.

Más de dos años después de aquel primer ataque documentado, el mismo pitbull volvió a atacar a una vecina, esta vez con consecuencias aún más graves. La restitución del animal a sus dueños luego del episodio previo derivó en el nuevo incidente, lo que generó enojo entre los vecinos de Lomas Sur, donde los residentes se manifestaron "hartos" de un animal que, según señalaron, no puede ser controlado por sus propietarios.

Los antecedentes recientes de ataques de perros en Córdoba

A principios de mes, un nene de dos años murió en Alta Gracia luego de ser atacado por un pitbull dentro de una casa del barrio Villa Oviedo. El episodio volvió a poner en foco los casos de agresiones de perros en Córdoba. Aunque fue llevado de urgencia al Hospital Regional Arturo U. Illia, los médicos no pudieron reanimarlo.

Los primeros datos indican que el menor estaba dentro de la vivienda junto a su madre, una joven de 19 años, cuando el animal lo atacó. La mujer se disponía a bañarlo al momento de la agresión.

El animal era propiedad de un hombre que estaba en la casa. A raíz del ataque, el niño sufrió lesiones graves y fue trasladado inmediatamente al centro de salud de Alta Gracia. Allí, pese a las maniobras del personal médico, murió. Para prevenir nuevos riesgos, policías capturaron al perro tras el episodio. El dueño del animal, un hombre de 30 años, quedó detenido.

Horas antes, una nena de dos años murió en barrio Cabildo en la ciudad capitalina tras ser atacada por dos dogos de sus tíos. En primera instancia, la menor fue llevada al Hospital Príncipe de Asturias, donde padeció un paro cardíaco y los médicos lograron reanimarla.

Más tarde, fue trasladada al Hospital de Niños con una hemorragia masiva, por lo que debió ser operada de urgencia. Su estado era crítico y murió pese a que las maniobras de reanimación se prolongaron durante más de una hora. Una tía de la víctima también sufrió heridas durante el episodio.