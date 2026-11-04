La Justicia porteña inició una investigación de oficio por el ataque transfóbico contra un grupo de mujeres trans ocurrido en el barrio de Palermo. En este marco, analizan el hecho como lesiones agravadas por odio a la identidad de género y se busca identificar a los responsables. Piden por testigos y que las víctimas brinden sus testimonios.

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La causa quedó a cargo de Andrea Scanga, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en discriminación. Según fuentes judiciales consultadas por El Destape, la investigación se encuentra en marcha y, en esta primera etapa, el hecho fue encuadrado como lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género. En ese marco, la fiscal dispuso distintas medidas para avanzar en la identificación de los autores y determinar quiénes participaron de las agresiones.

Uno de los puntos centrales de la investigación es la necesidad de reunir testimonios, por lo que desde el ámbito judicial señalaron que resulta fundamental que las víctimas puedan acercarse a declarar y que quienes hayan presenciado el ataque aporten información para reconstruir lo sucedido. También buscan establecer la gravedad de las lesiones sufridas por las mujeres agredidas.

En paralelo, se solicitó al Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad que entregue la totalidad de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad públicas ubicadas en las inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, además de las calles cercanas. El material será utilizado como prueba para identificar a las personas involucradas y reconstruir la secuencia del episodio.

Asimismo, las fuentes judiciales remarcaron la importancia de que las víctimas se acerquen a la fiscalía para denunciar lo ocurrido. En ese sentido, destacaron que se trata de una dependencia especializada en discriminación y que las mujeres pueden concurrir a brindar su testimonio.

El ataque ocurrió durante la noche del domingo 1° y la madrugada del lunes 2 de noviembre en los Bosques de Palermo, en las inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, cerca del Lago de Regatas y de la avenida Figueroa Alcorta. Según los testimonios difundidos por distintos medios, un grupo numeroso de jóvenes, algunos de ellos en bicicleta, comenzó a hostigar verbalmente a las mujeres trans que se encontraban en la zona. Luego, los agresores regresaron y las atacaron con palos, piedras, ramas, conos de tránsito y otros objetos contundentes. De acuerdo con las reconstrucciones periodísticas, habrían participado entre 50 y 60 personas.

La violencia también quedó registrada en videos que los propios atacantes filmaron y posteriormente difundieron en redes sociales, donde acompañaron las imágenes con insultos y expresiones transfóbicas. Al menos seis mujeres resultaron lesionadas y una de ellas sufrió la pérdida de una oreja. Los testimonios de las víctimas también dieron cuenta de la persecución y de las dificultades para recibir ayuda durante la agresión.

Repudio al ataque trasodiante a mujeres trans

En este marco, el Consejo Asesor Histórico de la Marcha del Orgullo expresa “su repudio al brutal ataque transodiante ocurrido en el barrio de Palermo contra personas trans y travestis”. Afirmaron que “lo sucedido no puede ser minimizado ni presentado como un hecho aislado. Se trató de una agresión motivada por el odio hacia identidades históricamente discriminadas, en un contexto de creciente hostilidad y violencia simbólica contra nuestra comunidad”.

“Las personas LGBT+ conocemos demasiado bien las consecuencias de los discursos que estigmatizan, deshumanizan y convierten a determinados sectores de la sociedad en blancos de señalamientos permanentes. Cuando desde distintos ámbitos de poder se cuestionan nuestros derechos, se atacan nuestras conquistas o se nos presenta como una amenaza para la sociedad, se genera un clima que habilita nuevas expresiones de violencia”, enfatizaron.

En este marco, exigieron “JUSTICIA para poner fin a la impunidad histórica que avergüenza a la democracia en Argentina y el acceso a la justicia urgente para las personas travestis trans”. Y remarcaron: “A pocos días de la Marcha del Orgullo, este hecho genera una profunda preocupación. Desde hace meses venimos advirtiendo sobre la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para una movilización que convoca a cientos de miles de personas y constituye una de las expresiones públicas más importantes de la vida democrática argentina”.

“No podemos dejar de señalar con preocupación distintas decisiones y posicionamientos políticos que, lejos de contribuir a la convivencia democrática y al respeto por la diversidad, han buscado relativizar la importancia de nuestras reivindicaciones e incluso cuestionar espacios de visibilidad y participación conquistados tras décadas de lucha”, cerraron.