Salvaje ataque a mujeres trans en los Bosques de Palermo: adolescentes salieron a "cazar" trabajadoras sexuales

Mientras las trabajadoras sexuales trans continúan expuestas a la clandestinidad, el ataque homofóbico perpetrado por los adolescentes evidencia un persistente juicio social que menosprecia sus vidas. (Foto: Arriba Argentinos).

Los discursos de odio que pregona el gobierno de Javier Milei tienen sus consecuencias reales en las calles. Un grupo de adolescentes se organizaron para ir a "cazar" mujeres trans a los bosques de Palermo: la agresión, en la que también hubo insultos, fue grabada por los propios atacantes y publicada en redes sociales, acompañada de emojis de risas, como si se tratara de una broma. Hasta el momento, según información de la Policía de la Ciudad a El Destape, no se realizó ninguna denuncia por el hecho.

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En las últimas horas se difundió un video donde se ve a los jóvenes atacar a palazos a un grupo de trabajadoras sexuales, en la zona de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, a metros de Figueroa Alcorta y del Lago de Regatas. Algunos de los agresores iban en bicicleta y otros a pie.

Las víctimas denunciaron que primero recibieron burlas y provocaciones y cuando intentaron defenderse verbalmente, los adolescentes volvieron en manada para agredirlas. En las imágenes se los ve atacarlas de manera violenta al arrojarles una cubierta, conos y palos.

Vecinos y automovilistas que circulaban por Figueroa Alcorta vieron el tumulto y dieron aviso a la Policía. Algunos, incluso, frenaron y se acercaron al notar que había personas "peleando". Los efectivos llegaron rápidamente y controlaron la situación, pero tanto las mujeres trans como los jóvenes ya habían escapado corriendo o en bicicleta. “No hubo heridos de gravedad, no hubo detenidos”, precisó Sebastián Domenech, cronista de Arriba Argentinos, quien además señaló que será necesario instalar al menos un pequeño dispositivo policial en el lugar.

Mientras las trabajadoras sexuales trans continúan expuestas a la clandestinidad, el ataque homofóbico perpetrado por los adolescentes evidencia un persistente juicio social que menosprecia sus vidas. El episodio demuestra cómo la legitimación del lenguaje discriminatorio en el debate público y las redes sociales trasciende la pantalla para cristalizarse en violencia física en las calles.

Paro nacional de trabajadoras sexuales tras cuatro femicidios: denuncian precariedad y clandestinidad

La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) convocó a un Paro Nacional de Trabajadoras Sexuales para este martes 3 de noviembre, acompañado de una acción de sensibilización en redes sociales. La medida se definió tras el femicidio de cuatro trabajadoras sexuales durante el último mes. Bárbara Aragón, Débora Bordó, Daniela Villalba y Tatiana Micaela Fernández fueron asesinadas en octubre. Las cuatro eran trabajadoras sexuales y ninguna había cumplido los 30 años.

La secretaria general del sindicato, Georgina Orellano, advirtió que la pobreza, la falta de reconocimiento de la actividad como trabajo y las dificultades para acceder a empleos formales exponen a las trabajadoras a situaciones de mayor vulnerabilidad. Al referirse a las víctimas, explicó que tenían poca experiencia en el contacto directo con clientes y que, según los testimonios de sus compañeras, generalmente no concurrían a domicilios particulares.

“Lo que cuentan las amigas es que en general no iban a domicilios, que fueron porque la pobreza aprieta”, señaló Orellano, al relacionar esas decisiones con la necesidad económica. Además, sostuvo que las estrategias de cuidado que desarrollan entre compañeras no siempre alcanzan para evitar situaciones de violencia.

En ese sentido, la dirigente recordó que el 70% de las trabajadoras sexuales tiene hijos o hijas y cuestionó las condiciones de precariedad en las que deben sostener sus hogares. También advirtió que la falta de reconocimiento laboral las expone a la clandestinidad, al estigma social y a situaciones de abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad.

Por otra parte, los asesinatos de Daniela Villalba, en Córdoba, y Tatiana Micaela Fernández, en la Ciudad de Buenos Aires, quedaron vinculados en la investigación judicial. Por ambos crímenes fue detenido Renato Iván Tabella, acusado de los dos homicidios. Sobre el tratamiento mediático de estos casos, Orellano cuestionó que la cobertura se concentre en el perfil del acusado y en la posibilidad de que se trate de un asesino serial, sin profundizar en las condiciones de vida de las víctimas.