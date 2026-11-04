Ataque a mujeres trans: el desgarrador relato de una de las víctimas y la denuncia de una ola de violencias en Palermo

Durante la madrugada del domingo, cerca de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, un grupo de jóvenes irrumpió en la zona de los bosques de Palermo y atacó a las trabajadoras sexuales trans con piedras, palos, alambres y otros elementos. Tras ello, un total de seis mujeres resultaron heridas y una de ellas sufrió un corte en una oreja.

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La brutal y violenta secuencia quedó registrada en videos que los propios agresores difundieron en redes sociales, donde se escuchan insultos y burlas mientras persiguen y golpean a las víctimas.

El testimonio de Gabriela

Gabriela López tiene casi 50 años, es de Jujuy y fue una de las mujeres atacadas. En diálogo con la prensa, contó que los episodios de hostigamiento se repitieron al menos tres veces en el 2026 y que, después de la última agresión, tiene miedo de volver a encontrarse con los atacantes. "No es la primera vez que nos atacan estos chicos... Es la tercera vez que aparecen. No sé quién los organiza", contó.

La primera vez, recordó, decidieron no denunciar pero entre las trabajadoras existe un grupo de WhatsApp donde se mantienen comunicadas y se alertan sobre lo que sucede a diario. También organizan sus jornadas en tres turnos y respetan las paradas de cada compañera. "Vivimos de esto y del día a día, tenemos que pagar los alquileres", explicó.

"Como si fuera un zoológico o un safari"

Gabriela describió cómo es el modus operandi de los ataques. "Van exclusivamente a agredir. Pasan en auto, moto o bici, burlándose e insultando, de caza como si fuera a un zoológico o a un safari", contó. "Te tiran hielo, bebidas, palos, lo que tengan a mano. Es algo desagradable y tenemos mucho miedo", sostuvo.

También contó que una de sus compañeras sufrió una herida grave en el último ataque. "Al parecer le querían cortar el cuello o el cabello, no sabemos, pero sufrió un corte en la oreja", relató. Advirtió que los agresores usaron alambres, palos con clavos y piedras, además de golpes de puño y patadas. "Aparecen de la nada", dijo.

Una historia de discriminación desde la adolescencia

Gabriela llegó desde Jujuy con lo puesto. Es del pueblo de Ledesma y está próxima a cumplir 50 años. En su testimonio recordó que la violencia y la discriminación forman parte de su historia desde mucho antes de los ataques en Palermo. "Yo no tengo vergüenza de ser lo que soy, ni miedo de denunciar lo que estamos viviendo. Yo vine a dedo de Jujuy y a mis 50 años nunca le pedí nada a nadie", expresó.

La mujer contó que sufrió agresiones cuando era menor de edad, por su expresión de género y que incluso fue apedreada cuando intentó estudiar peluquería. "Me han apedreado cuando quise estudiar peluquería, me han agredido cuando era menor y me veían que era afeminado. Ahora, ver a menores que siguen agrediendo a mi comunidad es lamentable y se tiene que terminar", recordó. También cuestionó el tratamiento del caso: "Si fuera al revés, entonces ahí sí somos nosotros los monstruos. Me tengo que comer esto por ser lo que soy", agregó.

"Era un huracán de más de 100 varones": el escalofriante testimonio de una testigo

Leticia es estudiante de Derecho de la UBA y trabajadora sexual. Es trans y vive en el Hotel Gondolín desde que llegó de Salta. Nunca vio algo así, lo reitera las veces que puede: "Lo que quiero que quede claro es que no fueron ni 50 ni 60 , fueron por lo menos 100 o más, 150, era un huracán. Encerraron a las chicas y no tenían cómo salir porque eran tantos que cortaron toda la avenida Ombú y también las podían rodear por atrás".

"Hay tipos que vienen y agreden, pero de a dos o tres. Y nosotras sabemos defendernos, pero esto era una cosa impresionante", agregó. El ataque fue coordinado y eso es lo que se sale de escala de este hecho en el que al menos seis mujeres trans fueron heridas, tres de ellas tuvieron que ser asistidas en el Hospital Fernández y otras prefirieron ponerse a resguardo por su cuenta.

Qué se sabe de la investigación

La causa quedó a cargo de Andrea Scanga, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en discriminación. Según fuentes judiciales, la investigación se encuentra en marcha y en esta primera etapa, el hecho fue encuadrado como lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género. En ese marco, la fiscal dispuso distintas medidas para avanzar en la identificación de los autores y determinar quiénes participaron de las agresiones.

Uno de los puntos centrales es la necesidad de reunir testimonios, por lo que desde el ámbito judicial señalaron que resulta fundamental que las víctimas puedan acercarse a declarar y que quienes hayan presenciado el ataque aporten información para reconstruir lo sucedido. También buscan establecer la gravedad de las lesiones sufridas por las mujeres agredidas.

En paralelo, se solicitó al Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad que entregue la totalidad de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad públicas ubicadas en las inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, además de las calles cercanas.

El Consejo Asesor Histórico de la Marcha del Orgullo, a días de la movilización, expresó "su repudio al brutal ataque transodiante ocurrido en el barrio de Palermo contra personas trans y travestis". Afirmaron que "lo sucedido no puede ser minimizado ni presentado como un hecho aislado. Se trató de una agresión motivada por el odio hacia identidades históricamente discriminadas, en un contexto de creciente hostilidad y violencia simbólica contra nuestra comunidad".

"Las personas LGBT+ conocemos demasiado bien las consecuencias de los discursos que estigmatizan, deshumanizan y convierten a determinados sectores de la sociedad en blancos de señalamientos permanentes", enfatizaron. También exigieron "justicia para poner fin a la impunidad histórica que avergüenza a la democracia en Argentina y el acceso a la justicia urgente para las personas travestis trans".

Gabriela, por su parte, adelantó que se presentará ante la fiscalía para dejar constancia de las agresiones. Desde la Federación Argentina LGBT ya preparan una denuncia colectiva. "El daño está hecho, el trauma está. Yo me cansé de esta situación. Si llega a pasar algo, ustedes son testigos de que luchamos para que esto se termine", cerró.