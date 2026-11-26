Un llamado telefónico le anticipó a la mujer apuñalada 16 veces frente a una comisaría de Pilar, provincia de Córdoba, que su expareja la estaba buscando y que tenía un arma. Horas antes del brutal ataque en contexto de violencia de género, el sobrino de la víctima y una de sus amigas habían intentado advertirle que el hombre estaba al acecho. Le pidieron que se resguardara, pero la situación terminó de la peor manera.

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La conversación quedó registrada en un audio. “Dale, llegá porque va por allá y está armado”, le dijo su sobrino y ella respondió: “¿Cómo que está armado?”. El chico insistió: “Sí, está armado, se hizo el malo ahí”. Una de sus amigas también intervino y le pidió que guardara la moto dentro de su casa para evitar quedar expuesta.

Todo ocurrió el pasado domingo en la localidad cordobesa y generó fuertes críticas por la respuesta policial que recibió la víctima antes de la agresión. Según contó Brenda, la amiga y compañera de trabajo de la mujer, durante el mediodía habían solicitado asistencia a través de un llamado, pero el patrullero que debía acudir nunca llegó.

El ataque frente a la comisaría

Según Brenda, el agresor había comprado un arma el viernes anterior y se la había mostrado al sobrino de la víctima. La mujer atravesaba desde hacía tiempo situaciones de violencia. “Ya no daba para más, ella tenía mucho miedo por eso no podía irse, encima con tres niños”, dijo en diálogo con Arriba Córdoba.

Tras recibir el llamado, la víctima solicitó asistencia policial, pero el móvil nunca se presentó. Ante ello, decidió acercarse personalmente a la comisaría para hacer la denuncia. Al salir de la dependencia se encontró con su expareja: el hombre la embistió con el auto y después la atacó con un cuchillo, provocándole 16 heridas.

Brenda cuestionó las condiciones en las que se encontraba la dependencia al momento de la agresión. Según relató, solamente había una sumariante y no había efectivos policiales presentes.

La amiga reveló que la víctima había registrado distintos hechos de violencia ocurridos en el último tiempo en audios y videos. Ese material, en manos de los familiares, podría ser la clave para reconstruir el contexto de la agresión.

Por otra parte, la mujer destacó el acompañamiento que recibió de las hermanas del atacante y aclaró que no responsabiliza a la familia de su expareja por lo ocurrido. El agresor quedó detenido y está a disposición de la Justicia. Ella, en cambio, está internada en terapia intensiva y su estado de salud es estable.

Según contó Brenda, aún debe someterse a una operación por una lesión en el tendón de uno de los dedos.