Discriminación y desinformación: las cifras oficiales sobre la AUH que desmienten a Espert

El diputado de Avanza Libertad pidió límites a la Asignación Universal Por Hijo, al sacar a relucir nuevamente sus prejuicios estigmatizadores sobre este plan. No hay una solo dato concreto que certifique el análisis del diputado contra los beneficiarixs.

Desde la creación en 2009 de la Asignación Universal por Hijo, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los sectores políticos más liberales y quienes pregonan por el achicamiento del Estado lo utilizan como chivo expiatorio para no hablar de las verdaderas causas de la pobreza y la desigualdad estructural de nuestro país.

La frase tan repetida “se embarazan por un plan”, que buscó demonizar la política y estigmatizar a sus beneficiarixs, fue incorporada al imaginario político y al repertorio anti peronista como una verdad dada, a pesar de que no existen cifras que la sustenten.

En esta oportunidad fue el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, quien en una entrevista con el medio Infobae se subió a la discusión sobre los planes sociales, por los que "se subsidia la pobreza", y sugirió como solución la implementación de una suerte de control de natalidad “en los hogares pobres”, para que Argentina no se convierta “en una gigantesca villa miseria”.

“Uno no puede dar una AUH por cada hijo: hasta dos hijos te damos AUH, más no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza”, indicó el legislador y agregó: "si a cada persona beneficiaria de planes se le subsidia cada hijo que tiene, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad y hay que tener una paternidad responsable.

En la nota, el economista sostuvo que “la tasa de crecimiento de la población en hogares marginales es entre 4 y 5 veces superior a la de la población de clase media y media alta”, y aseguró que “una parte de la gente pobre quiere tener hijos para cobrar el plan, pero otra parte tiene hijos porque no sabe cuidarse, no tiene control de natalidad”.

Lo paradójico es que no hay una sola cifra que certifique el análisis del diputado sobre las mujeres beneficiarias de la AUH. Por el contrario, los índices de natalidad lo desmienten, dado que no se registran variaciones importantes cuando se comparan los diferentes estratos socio económicos.

Según información oficial de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sobra la Evolución de Titulares y Beneficiarixs de la AUH, el promedio de hijos es de 1,76, es decir menos de 2 hijos por personas. Si desagregamos el dato nos encontramos que el 51,2 % de lxs beneficiarixs tiene 1 hijx; el 28,1% tiene 2; el 13,% tiene 3 hijxs; el 5,2% tiene 4 hijxs; y el 2,4% tiene 5 hijxs. Esto quiere decir que el 80 % de los que cobran AUH tiene 1 o 2 hijxs.

En 2020, el Ministerio de Salud de Nación publicó las estadísticas vitales y la tasa global de fecundidad que es el número de hijos por mujer en Argentina. Según estas cifras el nivel de fecundidad se ubicó en 1,54 ( 14,7% menos que 2019) y alcanzó durante ese año el valor más bajo de la historia. Además significó la reducción de un 31,4% en relación al 2014, año clave por la implementación de políticas y medidas de acceso a métodos de anticoncepción y una potente campaña en materia de salud sexual y reproductiva. La fecundidad adolescente se redujo un 55% entre 2014 y 2020, y en lo que respecta a mujeres jóvenes con baja educación la reducción fue de 66%.

En el caso de Provincia de Buenos Aires, según fuentes oficiales de natalidad de la cartera de Salud que encabeza Nicolas Kreplak, en 2019 hubo un total de 226.894 nacimientos y en promedio la tasa de natalidad cada mil habitantes fue de 13,1 . Para analizar las estadísticas de forma segmentada, la estructura poblacional se divide en 4 claustros o estratos sociales: el Estrato 1 corresponde a los municipios con peor situación económica y el Estrato 4 a las regiones con los mejores indicadores. La tasa de natalidad cada mil habitantes fue de 13,5 en el Estrato 1; 13,5 en el Estrato 2; 12,1 en el Estrato 3; y 11,5 en el Estrato cuatro. Lo que se evidencia es que es el Estrato 2 el de mayor tasa y no existe una diferencia significativa entre los dos extremos de la pirámide social.