Reparaciones domésticas: la guía esencial de herramientas para tener en tu casa

Si querés ahorrarte malos momentos y pérdidas de tiempo, tu casa debe contar con una caja de herramientas básicas. Es una inversión que te hará ganar en tiempo y costos, sobre todo si hablamos de reparaciones simples.

No te pierdas esta nota que te ayudará a estar preparado para la mayor parte de las contingencias domésticas.

Importancia de contar con herramientas básicas en casa

A nadie le gusta pasar horas en casa esperando que vengan a arreglar eso que se rompió. ¿Alguna vez pensaste en las horas que perdiste esperando que te solucionaran problemas tan simples como un foquito quemado? ¿O cuánta plata hubieses ahorrado cambiando el cuerito de la canilla por tu cuenta?

Tener tus propias herramientas y en casa significa ganar una independencia que no conocías hasta entonces. E incluso ahorrar algo de dinero. ¿Vamos?

Herramientas básicas que debés tener en casa

Desde herramientas manuales a eléctricas, y sin olvidarnos de algunos de esos elementos infaltables, a continuación te brindamos una simple lista que te va a preparar para cualquier problema que surja en tu hogar.

Por el momento, con lápiz y papel vas a estar bien.

Martillo

Empezamos por la herramienta probablemente más conocida en todo el mundo. El martillo, generalmente compuesto por una pieza de acero y mango de madera, no solo sirve para clavar.

Un martillo de de una, por ejemplo, del otro extremo de su parte plana posee una especie de palanca para desclavar. O bien puede tratarse de un martillo de punta bola que podrás utilizar para dar golpes que acomoden o calcen partes de algún mueble.

Destornilladores

Siguiendo el orden de las herramientas básicas más populares, nos encontramos con el destornillador. Esta herramienta nos será necesaria a la hora de trabajar con tornillos: ya sean para metal o para madera, para ponerlos o sacarlos, no hay otra manera más que con él.

Hay destornilladores con punta en cruz, los llamados “phillips”, como también con punta plana. Dependerá de la forma que tenga la cabeza del tornillo, el destornillador que necesitarás.

Otro aspecto a tener en cuenta es que no todos los tornillos tienen el mismo tamaño. Por ejemplo, un destornillador de punta muy grande no te servirá para tornillos pequeños como los de un control remoto.

Podés tener uno de cada uno, o mejor dos de cada estilo en diferentes tamaños. También existen unos prácticos destornilladores combinados. Estos constan de un mango y varias puntas desmontables e intercambiables según tu necesidad.

Llave ajustable

Si bien hay varios estilos y modelos de llaves ajustables, en este caso nos referimos a la más usual, conocida como llave francesa. Se trata de una llave metálica en su totalidad, que posee una cabeza ajustable por medio de una pieza roscada.

Se agranda o achica según el tamaño del bulón o tuerca con que debas trabajar.

Dependiendo del tamaño de la que consigas tendrás más o menos margen de ajuste. Y ya con una llave francés chica y de buena calidad vas a poder cubrir la mayor parte de las necesidades que se presentan en una casa.

Llaves Allen

Con tus destornilladores vas a cubrir una amplia gama de tornillos, y con tu llave ajustable, bulones de cabeza hexagonal. Ahora bien, existen otro tipo de bulones que suelen utilizarse para armado de muebles o artefactos: los Allen.

Estos bulones en vez de tener cabeza hexagonal, poseen un hueco hexagonal. En ese hueco es donde se incrusta la llave Allen que te dará el ángulo exacto para poder girarlos. Estas llaves son de hierro y vienen en forma de L.

Te recomendamos comprar un kit, ya que no siempre los bulones son de igual medida. No son herramientas costosas y siempre resultan útiles.

Cutter

Entre tus herramientas básicas no puede faltar una trincheta. A menos que quieras usar el cuchillo de cocina para cortar una caja, un precinto o pelar un cable

El cutter consta de un mango de plástico o metal del que sale una hoja filosa de metal. Esta hoja es de filo liso y está segmentada lo que permite utilizarla en su totalidad. A medida que va perdiendo el filo se quita ese segmento y se utiliza uno nuevo.

Es, sin dudas, una herramienta muy útil y precisa para todo tipo de cortes. Si la hoja se acaba, podés conseguir repuestos, no es necesario comprar uno nuevo. Tené en cuenta que al usarlo deberás tener un cuidado especial, ya que es muy afilado.

Pinzas y alicate

No existe un kit de herramientas básicas que no posea unas pinzas. El campo de acción de las pinzas es infinito. Hagas lo que hagas, por más que no creas que vayas a necesitarla, debés contar con al menos una.

Las pinzas van a evitar que utilices y lastimes tus dedos haciendo trabajos de sujeción. La clásica te va a servir para tomar firmemente distintos objetos, como sostener tuercas mientras enroscás un tornillo. También existen las llamadas pinzas en punta, que facilitan el acceso a lugares más pequeños.

Otra herramienta muy similar en aspecto, pero con otro uso muy distinto es el alicate. En su forma es muy similar, pero en vez de tener una pinza de sujeción, posee filo. Este filo es muy resistente, y su mango te permite hacer una fuerza considerable para cortar cables e incluso alambre.

Es decir, sirve para cortar objetos para los que una tijera no basta. Podrás cortar alambres, precintos y cables. También sirve para pelar cables, es decir, quitarles el revestimiento plástico sin cortar el cobre.

Flexómetro

Ya tenemos herramientas básicas para sujetar, atornillar, cortar o clavar, pero nos falta otro aspecto fundamental. Si vas a colgar repisas o, por ejemplo, calcular la cantidad de pintura para pintar una habitación, necesitarás medir.

Un flexómetro es la herramienta ideal para hacer mediciones, ya sean grandes o pequeñas.

Se trata de una cinta métrica que suele tener entre tres y cinco metros de extensión. Lo práctico es que esta cinta metálica es flexible, y se va desenroscando según lo que necesites medir. Al terminar de medir vuelve a enroscarse sola dentro de la cobertura plástica en la que viene.

Además, posee un gancho en su extremo, por lo que vas a poder tomar medidas de espacios grandes sin ayuda. Basta con enganchar el extremo inicial y simplemente ir desenroscando para medir, por ejemplo, una pared de tres metros sin ayuda.

Nivelador

Para tareas como colocar una repisa, cuadros, o cualquier objeto colgante es necesario medir bien, pero también nivelar. ¿Hay algo más molesto que una repisa chueca? No lo creemos. Para esto es que necesitás un nivelador entre tus herramientas básicas.

El nivelador es una especie de regla, pero con una base que le permite quedarse parado. En su centro posee un recipiente con líquido y una burbuja, la que será tu guía.

Aunque la instalación de la repisa tarde un poco más, pasar el nivel es fundamental para un buen resultado.

Si la burbuja está en el centro, significa que el objeto quedará derecho, es decir, está “a nivel”. En cambio, si la burbuja se dirige para alguno de los dos lados, el objeto está mal posicionado. Si pasa esto último, significa que el objeto está más alto del lado para donde va la burbuja.

Taladro eléctrico

Llegamos al taladro eléctrico, la famosa agujereadora. Si bien nos alejamos de las herramientas manuales y quizá no entre en una caja de herramientas de tamaño regular, no debería faltar entre tus básicos.

Lo incorporamos entre las herramientas básicas porque siempre terminás necesitando uno; de lo contrario, ¿cómo podrías colgar esa repisa que estabas nivelando?

Según el uso que vayas a darle, deberás seleccionar las mechas. Hay mechas para pared, como para madera o metal. Te recomendamos tener varias, de distintos tipos y tamaños, para no verte limitado o romper alguna por usarla sobre la superficie equivocada.

Elementos básicos

Bien, este conjunto de herramientas básicas, se ve hermoso. Pero eso no es todo, porque no se trata solo de tenerlas, sino de utilizarlas para solucionar por tu cuenta las tareas domésticas. Y la mayor parte de ellas requerirán una serie de elementos clave para lograr el cometido. ¿No lo creés así?

¿De qué serviría un destornillador si no tenés tornillos? ¿Cómo colocar un mueble colgante sin tarugos? Te aconsejamos tener siempre una reserva de los siguientes objetos para no demorarte cuando te pongas manos a la obra.

Clavos

Vas a necesitarlos para unir dos piezas, generalmente, de madera, por ejemplo, para reforzar algún mueble que esté cediendo por sus años. Los hay de muchos tipos y tamaños, pero no necesitás ser un experto, tu ferretero seguro sepa aconsejarte sobre el que más conviene en cada caso.

Tornillos

También son variados, mucho más que los clavos, ya que se utilizan para la mayoría de los objetos que tenemos en casa. Están tanto en tu pared, como en la cerradura de tu puerta o en el control remoto.

Estos elementos también se utilizan para unir piezas pero a rosca, no como los clavos que son a presión. Los tornillos más fuertes son los que suelen utilizarse para sostener muebles pesados contra la pared.

Tarugos

Ya que mencionamos muebles que van agarrados a la pared, tenemos que hablar de tarugos. Estos objetos son los que van a evitar que los tornillos falseen los agujeros de la pared. Si no los colocás, probablemente ni siquiera puedas terminar de colgar el mueble.

Los tarugos son plásticos y resistentes, y le dan una cobertura al tornillo cuando entra en la pared. Esto hace que la sujeción sea fuerte y segura. También los hay de distintos tipos y tamaños, todo depende del trabajo que vayas a realizar.

Es muy recomendable que siempre tengas una bolsa de tarugos a mano.

Cintas

¿Cuánto tiempo y mal humor te hubieras ahorrado con tal solo tener un poco de cinta? La cinta scotch es la más conocida para remendar algo que se soltó o rompió hasta que puedas arreglarlo.

Otra cinta muy importante es la aisladora, particular a la vista por ser negra y más gomosa, aunque actualmente las hay de multiplicidad de colores.

Esta cinta no sirve tanto por su adhesión, sino por su carácter aislante. Se utiliza para uniones de cables o reparar cables pelados. No hay otra cinta que resista la electricidad y aisle, no intentes reemplazarla porque podrías sufrir un accidente grave.

También existen cintas de enmascarar que te servirán, especialmente, si es que, por ejemplo, querés pintar un sector y no manchar marcos y pisos.

Lijas

Y en relación con cubrir sectores antes de pintar, para hacer un buen trabajo deberás tener siempre a mano tus lijas. Se trata de papeles abrasivos que permiten quitar todo tipo de materiales de la superficie a pintar. Ya sea pintura vieja, lacas, u óxido, antes de colocar la pintura nueva es necesario sacar restos de polvo y material suelto para un buen resultado final.

Luego, si ya tenés algo de experiencia en este rubro, te recomendamos que agregues a tus herramientas básicas una lijadora eléctrica. Te va a ahorrar mucho tiempo y los acabados van a ser mejores. Pero te advertimos que si no sabés usarla podés terminar dañando el objeto a lijar.

Caja de herramientas

No entra en la lista de las herramientas básicas, pero no dudamos de que es un elemento básico que vas a amar.

Una vez que dispongas de todas las herramientas que acabamos de enumerar, lo que menos vas a querer es que estén por cualquier lado. Además de poder perderse, pueden dañarse o quedar al alcance de niños, por ejemplo.

Una caja de herramientas aporta practicidad y organización tanto entre tus herramientas como esos elementos imprescindibles y de menor tamaño que te permitirán llevar a cabo la tarea. Además, vas a poder transportar tus herramientas de un extremo al otro de la casa de manera rápida y fácil.

Comodidad y seguridad

Que los arreglos que vayas a realizar sean dentro de todo menores, no significa que no haya riesgo. Siempre es necesario que utilices elementos de protección como guantes y antiparras. O bien, llegado el caso, protección respiratoria y de oídos.

En el mismo sentido, debés buscarte un lugar cómodo para desarrollar el trabajo. Hay muchas más posibilidades de martillarse un dedo haciendo el trabajo en el piso que en una mesa.

Si la tarea necesita ser realizada en el mismo lugar donde se encuentra el problema es otra situación, pero no por ello menor la preocupación frente a la seguridad. Por ejemplo, cambiar una lamparita que está a dos metros de altura, o ajustar un caño bajo la mesada requieren de una escalera segura y de una linterna potente, respectivamente.

Conclusión

Hay problemas domésticos que sí necesitan un profesional matriculado, no lo vamos a negar. Pero la verdad es que la mayor parte de las situaciones que se presentan cotidianamente pueden ser resueltas por vos mismo. Ahora bien, para hacerlo con seguridad que tenés que estar equipado como corresponde.

Si no tenés experiencia en oficios manuales, podés empezar con las tareas más simples. Seguramente con el tiempo irán animándote a más. Lo importante es siempre contar con las herramientas y precauciones necesarias para cada trabajo.

