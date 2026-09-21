Arranca la BanksWeek 2026: la lista de bancos que ofrecen descuentos y cuotas sin interés

La BanksWeek 2026 comenzó este lunes 21 y se extenderá hasta el domingo 27 de septiembre con promociones y descuentos exclusivos en las plataformas e-commerce de los bancos. La propuesta también incluye cuotas sin interés y beneficios en distintas categorías.

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Las condiciones cambian según cada banco, tarjeta y producto. De la tercera edición participan entidades como el Banco Provincia con su plataforma Provincia Compras, que permitirá financiar compras en hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados de tecnología, electrodomésticos, hogar, moda, deportes, salud, belleza, entre otros.

A la entidad bonaerense, también se suman ICBC, Galicia, Credicoop, Santander, Macro y Banco de Córdoba que cuentan con promociones propias. La acción busca brindar una alternativa de financiación conveniente para que los usuarios puedan acceder a productos de distintas categorías con cuotas fijas y sin interés.

Todas las promociones de la BanksWeek 2026

ICBC Mall: hasta 40% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en productos de tecnología, hogar, deporte, moda y otras categorías seleccionadas.

hasta 40% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en productos de tecnología, hogar, deporte, moda y otras categorías seleccionadas. Galicia: mantiene durante septiembre opciones de hasta 6 cuotas sin interés para determinados productos.

Provincia Compras: ofrece financiación de hasta 18 cuotas sin interés.

ofrece financiación de hasta 18 cuotas sin interés. Bancor: la tienda online del Banco de Córdoba cuenta con alternativas de 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés para determinados productos y comercios adheridos.

En el caso de Credicoop, Santander y Macro, las condiciones dependen de los productos y campañas disponibles en sus respectivas plataformas.

¿Qué puedo comprar en Provincia Compras y cómo?

Algunos de los productos que se pueden adquirir a través de Provincia Compras y en hasta 18 cuotas sin interés son:

Smart TV Samsung 65 Pulgadas

Celular Samsung Galaxy A57 5G

Notebook Lenovo Ideapad Slim 3

Silla Ergonómica Para Oficina Escritorio

Play Station PS5

Para utilizar la plataforma es necesario ser cliente del Banco Provincia y generar una cuenta de usuario con una contraseña personal y secreta. Si bien se puede pagar con tarjeta de débito, para aprovechar las cuotas es necesario tener una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad.