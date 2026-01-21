Científicos del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar "Punta Hermengo" realizaron un importante hallazgo en la ciudad costera de la provincia de Buenos Aires. Se trata un colmillo fósil que data de la Era del Hielo.

Según informaron los expertos, pertenecía a un Notiomastodon platensis, es decir, un mamífero proboscídeo de la familia de los "mastodontes" que habitó en América del Sur en el Pleistoceno, etapa que comenzó hace 2,5 millones de años y finalizó hace 11.700.

Los mastodontes tenían cierta similitud con los elefantes, solo que, además de su enorme tamaño -medían hasta 3 metros y pesaban 5 toneladas, estos animales eran distinguidos sus prominentes colmillos, uno de los cuales fue el protagonista de este hallazgo científico.

El descubrimiento se produjo exactamente dentro de la Reserva Natural Centinela del Mar, ubicada a 50 kilómetros al sur del centro de partido.

De acuerdo a los datos difundidos, el fósil tiene una longitud de un metro y medio y cuenta, además, con una moderada curvatura. Posee una antigüedad de más de 100 mil años y lo que más llamó la atención de los especialistas, es su gran estado de conservación, a pesar del paso del tiempo.

Dónde permanecerá el colmillo fósil encontrado en Miramar

Además de científicos del Museo de Miramar participaron de las tareas de rescate del fósil, voluntarios de la tecnicatura de Paleontología, expertos del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia de Mar del Plata y de la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”.

El fósil pasó por una primera etapa de acondicionamiento en la Estación Científica “Eduardo P. Tonni", que se encuentra en el lugar del descubrimiento. Terminada la fase de preservación primaria, el colmillo del mastodonte pasará a formar parte de la muestra permanente del Museo de Ciencias Naturales de Miramar, convirtiéndose así en un hito para la historia arqueológica no solo de la ciudad sino de todo el país.