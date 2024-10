Murió el primer soldado argentino en pisar las Islas Malvinas en 1982

Carlos Cequeira murió a los 69 años.

Falleció Carlos Eduardo Cequeira, un destacado veterano de guerra y el primer argentino en pisar las Islas Malvinas. Su historia, llena de valentía y determinación, representa un capítulo crucial en la historia reciente de Argentina.

A sus 69 años, “el Negro” Cequeira deja un legado imborrable, no solo por su papel en el conflicto, sino también por la conexión que mantuvo con sus compañeros y su pasión por el sur argentino. Tras padecer una enfermedad, murió el último sábado en Ushuaia, el lugar que había elegido para vivir.

La noche del 1 de abril de 1982, en un clima tenso y de incertidumbre, Cequeira y el Teniente de Corbeta Bernardo Schweizer formaron parte de la Agrupación de Comandos Anfibios que desembarcó en las Islas Malvinas. “Mí pie derecho fue el primero en tocar el territorio. En realidad, fue mi espalda, porque cuando me bajé, me caí porque tenía las patas de rana”, solía contar jocoso Cequeira, recordando ese momento tan simbólico. Tenía apenas 27 años.

La misión de Cequeira y su equipo era tomar el cuartel de los Royal Marines y la casa del gobernador. “Sabíamos que era una misión crítica, pero también que había que hacerla de la manera más estratégica posible”, relató en varias entrevistas. A pesar de los desafíos que enfrentaron durante su travesía en kayak, lograron completar su misión sin bajas argentinas, lo que fue crucial para las negociaciones posteriores con Gran Bretaña. Actualmente, ese kayax forma parte de la colección del Museo de la Infantería de Marina

Carlos Cequeira era conocido por su personalidad afable y su capacidad para formar lazos fuertes con sus compañeros. A lo largo de su vida, cultivó amistades profundas, sobre todo con Schweizer, su compañero de desembarco. “Era un tipazo, siempre dispuesto a ayudar”, recuerda el Coronel Andrés Ferrero, otro veterano de Malvinas. Esta camaradería no solo se forjó durante la guerra, sino que perduró en el tiempo, a pesar de la distancia y los cambios de vida.

El vínculo que compartían Cequeira y Schweizer iba más allá de la simple amistad; se trataba de una relación de confianza y apoyo mutuo. Tras el conflicto, Cequeira continuó vinculado al Ejército, convirtiéndose en un instructor muy querido por sus alumnos. Su pasión por enseñar y compartir sus experiencias hizo que muchos jóvenes se interesaran en la carrera militar, inspirados por su ejemplo.

Después de la guerra, Cequeira no solo continuó su carrera en el Ejército, sino que también se convirtió en un referente en la historia de Malvinas. Se dedicó a dar conferencias y charlas, compartiendo su experiencia y conocimiento sobre el conflicto. “Era un ávido lector de historia, y disfrutaba contarles a los jóvenes sobre lo que había vivido”, explican quienes lo conocieron.

En 2018, se retiró como Capitán de Fragata (cuerpo técnico) y asumió la dirección del Museo Naval, donde compartía su pasión por la historia con el público. Su carisma y habilidad para conectar con la gente lo hicieron un querido miembro de la comunidad.

Cómo es el videojuego de la Guerra de Malvinas: video del tráiler y de qué trata

El estudio argentino El Burro lanzó el tráiler de su nuevo videojuego, "Malvinas: la última carta", el cual estará disponible pronto en la plataforma Steam. Este título está basado en el conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido en 1982 por la soberanía de las Islas Malvinas. Los desarrolladores prestaron especial atención en el juego a los detalles históricos y se incluyó la geografía del lugar y los uniformes de los combatientes, para crear una experiencia inmersiva y fiel a la realidad de la época

El juego se centra en un soldado argentino de 18 años, el último sobreviviente de su batallón, que debe proteger las últimas cartas de sus compañeros caídos hasta el final de la guerra. Descrito como una historia de acción, aventura y sigilo en tercera persona con una estética realista, el juego promete recrear las duras experiencias vividas durante el conflicto.

Los desarrolladores destacan que "Malvinas: la última carta" no solo se enfoca en el combate, sino también en las penurias que los soldados enfrentaron, como el frío, el hambre y el trato hostil no solo por parte del enemigo británico, sino también por algunos de sus superiores argentinos. Cabe recordar, que la Guerra de Malvinas fue un enfrentamiento breve pero intenso que resultó en la muerte de 649 soldados argentinos, muchos de ellos muy jóvenes, y 255 combatientes británicos. El conflicto dejó una profunda marca en la sociedad argentina, no solo por las pérdidas durante la guerra, sino también por el alto número de suicidios de excombatientes debido al estrés postraumático.