Se rematan 30 iPhones en ARCA: cuándo y cómo participar de la puja

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a menudo realiza remates de diferentes objetos incautados. En esta oportunidad, la agencia estatal rematará nada menos que treinta iPhones, a través del Banco Ciudad. Lo mejor de todo, es que cualquier ciudadano puede participar, siempre y cuando se haya inscripto previamente a la puja.
Según se anunció en el boletín oficial, los modelos de celulares que se rematarán son iPhone 15, 16, 16 Pro y 16 Pro Max, así como relojes Apple Watch. Para quienes estén interesados, los objetos serán exhibidos previamente, y de esta forma ser revisados. Asimismo, los mismos contarán con un precio base y de ahí en más se llevará adelante la puja al mejor postor.
¿Cuándo será la subasta de iPhones?
La subasta de iPhones, llevada adelante por ARCA y el Banco Ciudad, tendrá lugar el próximo 15 de enero de 2026. Quienes estén interesados en la misma, podrán participar de la puja online a través de sitio oficial de la entidad bancaria.
¿Cómo participar de la subasta?
La subasta de los treinta iPhones incautados por ARCA será completamente digital, lo que le permite a personas de todo el país poder participar, siempre que se cumplan algunos requisitos previos. Según detalla la disposición oficial publicada, “la venta se realizará bajo modalidad electrónica y con antelación, de acuerdo a los términos previstos”. A continuación te detallamos cómo participar:
- Registrarse en el portal de subastas del Banco Ciudad: el primer requisito es crear una cuenta en el sitio web del Banco Ciudad destinado a subastas electrónicas. El registro es gratuito y está habilitado para cualquier persona física o jurídica. Durante este paso se solicitan datos personales básicos y la validación de identidad.
- Suscribirse a la subasta de iPhones de ARCA: una vez registrado, el usuario debe buscar la subasta correspondiente a los iPhones de ARCA y suscribirse específicamente a ese remate. Esta inscripción debe realizarse antes de la fecha límite, que suele establecerse uno o dos días previos a la subasta del 15 de enero de 2026.
- Verificar si el lote requiere caución previa: algunos lotes pueden exigir el pago de una caución como condición para habilitar la oferta. Este monto funciona como garantía y se informa claramente en la descripción de cada lote. En caso de no resultar ganador, la caución se devuelve según los plazos establecidos.
- Ofertar de manera online el día del remate: con la inscripción confirmada y, si corresponde, la caución abonada, el usuario queda habilitado para ofertar. Todas las pujas se realizan de forma digital desde la plataforma del Banco Ciudad, sin necesidad de presentarse de manera presencial.
- Seguir el resultado y completar el pago si se gana el lote: finalizada la subasta, el sistema informa a los ganadores. Quienes resulten adjudicatarios deberán completar el pago y cumplir con las condiciones establecidas para el retiro de los iPhones.