Se rematan 30 iPhones en ARCA: cuándo y cómo participar de la puja.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a menudo realiza remates de diferentes objetos incautados. En esta oportunidad, la agencia estatal rematará nada menos que treinta iPhones, a través del Banco Ciudad. Lo mejor de todo, es que cualquier ciudadano puede participar, siempre y cuando se haya inscripto previamente a la puja.

Según se anunció en el boletín oficial, los modelos de celulares que se rematarán son iPhone 15, 16, 16 Pro y 16 Pro Max, así como relojes Apple Watch. Para quienes estén interesados, los objetos serán exhibidos previamente, y de esta forma ser revisados. Asimismo, los mismos contarán con un precio base y de ahí en más se llevará adelante la puja al mejor postor.

¿Cuándo será la subasta de iPhones?

La subasta de iPhones, llevada adelante por ARCA y el Banco Ciudad, tendrá lugar el próximo 15 de enero de 2026. Quienes estén interesados en la misma, podrán participar de la puja online a través de sitio oficial de la entidad bancaria.

ARCA remata treinta iPhones a través del Banco Ciudad.

¿Cómo participar de la subasta?

La subasta de los treinta iPhones incautados por ARCA será completamente digital, lo que le permite a personas de todo el país poder participar, siempre que se cumplan algunos requisitos previos. Según detalla la disposición oficial publicada, “la venta se realizará bajo modalidad electrónica y con antelación, de acuerdo a los términos previstos”. A continuación te detallamos cómo participar: