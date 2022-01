Golpes a la mesa, personas “frizadas”, bullying y miedo: así describen el trabajo con Antonio Laje

Luego de las denuncias públicas por violencia, distintos trabajadores y trabajadoras que pasaron por América TV detallaron a El Destape cómo fueron sus días junto al conductor de Buenos Días América.

“Gritos y golpes en las mesas. Nada estaba bien nunca. Nos exponía al aire, nos trataba de inútiles y nos hacía desconfiar de nuestro trabajo”. Esas son algunas de las tantas situaciones que las y los empleados de América TV dicen que vivían al trabajar con Antonio Laje.

Distintos trabajadores y trabajadoras brindaron su testimonio sobre maltratos, bullying y la violencia que se vivía en el canal, siempre con el aval de los directivos, según especifican. Incluso hasta hoy.

Ahora El Destape habló con varios extrabajadores de América que pasaron sus días siguiendo las órdenes del reconocido conductor de Buenos Días América. Algunos dieron sus nombres, otros prefirieron guardar el anonimato o hasta eligieron no hablar porque recordar les duele.

“Hay gente que todavía sufre consecuencias físicas y psíquicas por el maltrato de Laje en el trabajo. No son cosas circunstanciales, es un sistema de maltrato que encima es avalado”- Sandra Igelka

Pasaron muchas cosas desde los últimos días de noviembre de este año, momento en el que las primeras denuncias salieron a la luz. El presidente del Grupo América Daniel Vila negó que existieran tales denuncias por violencia, Laje se justificó en su exigencia, trabajadores del canal pegaron carteles que decían “no es exigencia, es maltrato” y el colectivo de Periodistas Argentinas publicó un informe que revela en detalle varios de los testimonios que dijeron sufrir violencia en América TV. Ese informe fue presentado a los gremios Sat Said y Sipreba, la Oficina de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Público, el Enacom, el Inadi y Amnistía.

Para establecer un orden temporal: Antonio Laje conduce Buenos Días América desde 2014. Luego pasó a tener la gerencia de América y, según cuentan quienes trabajaban allí, en ese entonces decidió que “todos los recursos humanos y económicos estaban destinados a sus productos”. Así fue como tuvo otro programa más: Te cuento al Mediodía, llegando a tener casi 7 horas de aire.

Así era trabajar con Antonio Laje

Todas las personas que dieron su testimonio a El Destape coinciden en que Antonio Laje no confiaba en el trabajo de nadie más que el suyo y de su productora general. Pero no solo era falta de confianza, sino que criticaba, violentaba y humillaba a quienes consideraba que hacían mal las cosas.

“Bajaba invitados que ya estaban sentados en el piso, cancelaba móviles pautados, no pasaba informes ya terminados”- Anónimo “Fueron años de acusaciones de inutilidad. De caza de brujas buscando él o la culpable de alguna decisión periodística que según Laje, lo hacían fracasar en sus productos”- Anónimo

Buenos Días América (América TV)

El término “inútil” era recurrente a la hora de definir a quienes estaban junto a él todos los días realizando su programa. Llegó a irse del estudio diciendo, furioso, “hagan ustedes un éxito”. El maltrato era para todos y todas. Hubo gente echada y corrida de su puesto, pero estaba bien claro quiénes eran “los peores” para Laje: según cuentan algunos testimonios, había un “grupo de frizados”.

¿Quiénes eran los frizados? Personas que Laje excluía y dejaba sin tareas para hacer. “En mi caso personal me sacó todo. No tenía ninguna función pero tenía que ir a trabajar igual”, contó la periodista Sandra Igelka a este medio. Recordó que los dejaba en un rincón oscuro de la redacción, sin computadoras ni trabajo a realizar.

Bullying, acoso laboral y maltrato: los testimonios en primera persona

El maltrato diario trajo consigo inestabilidad emocional, desconfianza, falta de autoestima y hasta internaciones por estrés de las y los trabajadores. “Él los rompía y quedaban ahí como fantasmas en el canal. Era el formato de él para hacerse lugar: romper a la gente y dejarlos sin hacer nada”, admitió el periodista Diego García Saez, quien estuvo al aire con Laje en varias ocasiones y formó parte de este grupo de "frizados".

Según recuerda, Laje siempre quería demostrar que tenía más información que los otros: “Estábamos a 30 segundos de salir al aire y él no hablaba con vos, le hablaba a su productora y con mi presencia al lado le decía ‘para qué mierda lo pones a Diego si no sabe nada. Sacalo’. Desde el piso me decían ‘3 2 1’ y, después de esa situación, tenía que empezar a hablar al aire”.

“El tipo es un paranoico del minuto a minuto. Un ‘exigente’ como él dice. Si me tocaba hablar a mí y me bajaba 0,2 puntos de rating, golpeaba el escritorio mientras yo hablaba”- Diego García Saez.

La periodista Eugenia Morea también denunció situaciones de acoso laboral y afirma que “hay muchas compañeras que tienen miedo a hablar”: “Todos los días por Whatsapp, era terrible: todo un año recibiendo mensajes de él de todo tipo y no podía dejar el laburo”.

Sandra Igelka, por su lado, recordó las épocas más difíciles junto a Laje. Ella también formaba parte del grupo de los frizados. Un día, cuenta, tuvo una reunión con Laje en la que se entera que le habían dado la posibilidad de viajar a Cuba para hacer una cobertura especial. "El pedido venía de los directivos y la reacción de Laje fue preguntarme '¿vos te estás cogiendo a alguien?'", contó la periodista.

El descargo de Antonio Laje

Luego de las denuncias, Antonio Laje se justificó en su exigencia. “Yo no tengo ningún problema en pedir disculpas si alguien se sintió maltratado. Yo no maltrato, yo exijo. Es así cómo se forman los mejores profesionales que después se van a otros lados”. Así fue el pedido de disculpas del conductor de Buenos Días América: