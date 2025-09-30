Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

La ANSES termina con el calendario de pagos para septiembre 2025 y todos los beneficiarios ya pueden acceder las fechas exactas de cobro según su número de DNI. Además, este mes inicia con un aumento del 1,9% en todas las prestaciones. Este martes 30 de septiembre continúa con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

En tanto, el aumento se debe a la actualización por inflación de julio, así como establece la fórmula de movilidad. Esto quiere decir que jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares tendrán un pequeño incremento.

Quiénes cobran Anses este martes 30 de septiembre

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre.

Prestación por Desempleo plan 2

Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre.

ANSES: jubilaciones de octubre 2025 con aumento

En tanto, Anses publicó en el Boletín Oficial las resoluciones 317/2025 y 318/2025 que establecen los nuevos valores para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que regirán a partir de octubre de 2025. El ajuste confirmado es del 1,88%, siguiendo la fórmula de movilidad vigente que indexa los haberes contra la inflación.

Este incremento, calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, impacta directamente en los bolsillos de millones de beneficiarios en todo el país, incluyendo jubilados, pensionados, titulares de la AUH y beneficiarios de asignaciones.