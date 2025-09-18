EN VIVO
Anses

Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

Conocé todas las fechas de cobro de ANSES que inicia un nuevo mes. Jubilados, AUH y asignaciones: mirá cuándo se pagan.

18 de septiembre, 2025 | 08.03

La ANSES avanza con el calendario de pagos para septiembre 2025 y todos los beneficiarios ya pueden acceder las fechas exactas de cobro según su número de DNI. Además, este mes inicia con un aumento del 1.9% en todas las prestaciones. Este jueves 18 de septiembre avanza el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

En tanto, el aumento se debe a la actualización por inflación de julio, así como establece la fórmula de movilidad. Esto quiere decir que jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares tendrán un pequeño incremento.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Quiénes cobran Anses este jueves 18 de septiembre 

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

MÁS INFO

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

MÁS INFO

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
  • DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre

MÁS INFO

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

 

    Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

    • Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

    Prestación por Desempleo 

    • DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
    • DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
    • DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
    • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
    • DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

    MÁS INFO

    Prestación por Desempleo plan 2

    • Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre
    Trending
    Boca Juniors
    Oficial en Boca: este es el cambio que hizo Riquelme con el Consejo de Fútbol
    Las más vistas