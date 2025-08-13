Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cronograma de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a agosto de 2025, que llegará con un nuevo aumento del 1,6%, en línea con la fórmula de movilidad vigente establecida por el decreto 274/2024, que ajusta los haberes mensualmente según la inflación oficial.

A su vez, el organismo previsional mantendrá el bono de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima, una ayuda adicional que busca compensar la pérdida de poder adquisitivo en los ingresos más bajos. Aunque el Congreso había aprobado su aumento a $110.000 por ley, el Ejecutivo anunció que vetará la medida por considerar que compromete el equilibrio fiscal. Con el nuevo ajuste, en agosto la jubilación mínima será de $314.243,51, mientras que la máxima alcanzará los $2.114.561,35.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Fecha de cobros Anses: jubilados con haberes mínimos

13 de agosto: DNI terminados en 3

14 de agosto: DNI terminados en 4

15 de agosto: DNI terminados en 5

18 de agosto: DNI terminados en 6

19 de agosto: DNI terminados en 7

20 de agosto: DNI terminados en 8

21 de agosto: DNI terminados en 9

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 13 de agosto .

. DNI terminados en 8 y 9: jueves 14 de agosto.

AUE y AUH