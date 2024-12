Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 18 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos correspondientes al mes de diciembre 2024. Este miércoles 18 de diciembre es una fecha importante para los beneficiarios de distintas prestaciones sociales, según indica el calendario de pagos de Anses establecido por el organismo. A continuación conocé quiénes recibirán los pagos de ANSES y cómo consultar si se tiene algún beneficio pendiente.

Jubilaciones y pensiones superiores a un haber mínimo

Tras ponerle fin, el lunes último, al calendario de cobros del 2024 para jubilados y pensiones que reciben el mínimo aporte, llegó el turno de que el organismo haga lo propio con aquellas jubilaciones y pensiones que son superiores a un haber mínimo.

Este miércoles 18 de diciembre, ANSES comunicó que cobrarán sus haberes los titulares de los documentos finalizados en 2 y 3.

Cómo continúa el calendario

Documentos terminados en 4 y 5: 19 de diciembre.

19 de diciembre. Documentos terminados en 6 y 7: 20 de diciembre.

20 de diciembre. Documentos terminados en 8 y 9: 23 de diciembre.

Asignaciones familiares: por Hijo, AUH y por Prenatal y Maternidad

Al mismo tiempo, este miércoles cobrarán la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH) los documentos de beneficiarios terminados en 7. Mientras que aquellos que cobran la Asignación Universal por Embarazo (AUE) también recibirán su prestación durante la jornada, pero para aquellos DNI terminados en 6.

Documentos terminados en 8 : jueves 19 de diciembre de 2024.

: jueves 19 de diciembre de 2024. Documentos terminados en 9: viernes 20 de diciembre de 2024.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Documentos terminados en 7 : jueves 19 de diciembre de 2024.

: jueves 19 de diciembre de 2024. Documentos terminados en 8 : viernes 20 de diciembre de 2024.

: viernes 20 de diciembre de 2024. Documentos terminados en 9: lunes 23 de diciembre de 2024.

Asignación por Prenatal y Maternidad

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 18 de diciembre del 2024.

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Existen cuatro tipos de Pensiones en el país en la actualidad: No Contributiva por Invalidez, No Contributiva para Madre de 7 hijos, No Contributiva por Vejez y No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675). Según los registros de esta prestación, las cuatro categorías suman alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales alrededor de un millón son pensiones por invalidez.

Tras finalizar su propio calendario, el pasado 13 de diciembre, las Asignaciones Familiares de PNC, para todas las terminaciones de DNI sin diferenciación, se abonarán entre el 9 de diciembre y el 9 de enero.

Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de las Asignaciones Pago Único, que incluyen el pago por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, podrán acceder al cobro en dos quincenas diferentes. La primera es del 10 de diciembre al 10 de enero. Mientras que la segunda quincena, se extiende del 20 de diciembre al 10 de enero. Dichas fechas rigen para todas las terminaciones de documento.

Desempleo Plan 1: mes a cobrar, diciembre