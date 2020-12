Cuándo cobro: quiénes cobran en Anses este miércoles 9 de diciembre

Según el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), hoy miércoles 9 de diciembre serán los pagos de Pensiones No Contributivas que cuenten con DNI terminados en 8 y 9.

Por otro lado, los días de cobros de la Asignación Universal por Hijo ( AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las jubilaciones serán a partir de mañana, jueves 10 de diciembre.

Según estableció el organismo, mañana empieza el cobro de las jubilaciones y pensiones que no superen los $21.393. También comenzarán los pagos de las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

Aumento de jubilaciones

A partir de diciembre, las jubilaciones y pensiones que paga la Anses subirán un 5%. Así, el haber mínimo pasará de $18.128,85 a $19.035,30, mientras el máximo aumentará de $121.990 a $128.089,50.