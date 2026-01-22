ANMAT inhabilitó a un importante laboratorio de medicamentos por un peligroso motivo

La medida alcanzó a la firma Casa Otto Hess S.A.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) suspendió de manera preventiva la habilitación de un importante laboratorio para realizar el tránsito interjurisdiccional de medicamentos, tras detectar graves incumplimientos en las normas que regulan la distribución de productos farmacéuticos.

La medida alcanza a la firma Casa Otto Hess S.A., con sede en el barrio porteño de Caballito, y fue oficializada mediante la Disposición 67/2026, publicada en el Boletín Oficial. Según se desprende del texto oficial, la empresa no logró acreditar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos, un requisito esencial para garantizar la calidad y seguridad de los fármacos.

De acuerdo con el expediente administrativo, la situación se originó a partir de una inspección no programada realizada en julio de 2024, en el marco del trámite de renovación de la autorización de funcionamiento del establecimiento. Durante ese procedimiento, los inspectores de la ANMAT constataron irregularidades que contravenían la normativa vigente.

Tras la inspección, la firma presentó de manera parcial documentación destinada a subsanar los incumplimientos señalados. Sin embargo, el organismo regulador indicó que las evidencias aportadas resultaron insuficientes. En ese contexto, la ANMAT otorgó un plazo de 60 días para regularizar la situación y luego concedió una prórroga final de 30 días, bajo apercibimiento de suspensión preventiva.

Al vencerse el último plazo sin que la empresa diera respuesta, el organismo avanzó con la sanción. En la disposición se advierte que, “habiéndose cumplido el último plazo otorgado, la firma no ha notificado ningún documento, ni se ha contactado por correo electrónico o por teléfono” con el área de control correspondiente.

La resolución fue adoptada en el marco de las facultades que le otorga a la ANMAT el Decreto 1490/92, que la establece como autoridad nacional de fiscalización sanitaria. En ese sentido, el texto oficial sostiene que “las constancias documentales incorporadas al expediente permiten corroborar los hechos motivo de la presente”, lo que fundamentó la aplicación de la medida preventiva.

La disposición establece que Casa Otto Hess S.A. no podrá retomar el tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales hasta tanto acredite el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Distribución y obtenga el correspondiente registro sanitario. Asimismo, la sanción fue comunicada a las autoridades sanitarias de todas las jurisdicciones y se ordenó la actualización de la información en la base de datos pública del organismo.

Desde la ANMAT remarcaron que este tipo de medidas buscan proteger la salud pública, ya que las fallas en la cadena de distribución pueden afectar la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos que se comercializan en el país.

