La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) suspendió la elaboración, importación, comercialización y uso de la rosiglitazona, un medicamento oral indicado para la diabetes tipo 2. La medida alcanza tanto al ingrediente farmacéutico activo como a todas las especialidades medicinales que lo contengan, ya sea como único componente o combinado con otras sustancias.

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Según la Disposición 7557/2026, publicada en el Boletín Oficial, la decisión se fundamenta en los riesgos cardiovasculares asociados al fármaco, para los cuales no se identificaron medidas adicionales que permitan reducirlos de manera suficiente. El organismo también canceló las autorizaciones de comercialización y ordenó el retiro inmediato de los productos del mercado.

Qué es la rosiglitazona y por qué se suspendió

La rosiglitazona es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Pertenece a la clase de las tiazolidinedionas, que ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina en el organismo.

Su uso estuvo asociado desde hace años a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, como infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca congestiva, lo que llevó a que distintas agencias regulatorias internacionales retiraran o suspendieran los productos que la contienen.

En Argentina, el registro sanitario incluía un solo producto con rosiglitazona como ingrediente activo: GLIMIDE 8 MG, del Laboratorio Beta S.A., que se presentaba en comprimidos recubiertos de 8 miligramos.

Para tomar la decisión, la ANMAT realizó una revisión del perfil de seguridad del medicamento que contempló antecedentes internacionales y datos de farmacovigilancia. El informe técnico incorporó recomendaciones de la Red de Puntos Focales de Farmacovigilancia de las Américas, que había planteado la necesidad de revisar la permanencia de este compuesto en el mercado.

Además, se consultó VigiBase, la base mundial de notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos administrada por el Uppsala Monitoring Centre, que identificó 93.204 reportes asociados a la rosiglitazona. De ese total, cerca del 70% correspondía a la categoría de "Trastornos Cardíacos" y entre las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia figuraban el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca congestiva.

La disposición aclara que estos registros no establecen por sí mismos una relación causal individual para cada caso, sino que forman parte de la evaluación regulatoria del perfil de riesgo del medicamento.

A partir de la entrada en vigencia de la disposición, el organismo nacional estableció que no admitirá nuevos trámites de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales para productos que contengan este ingrediente farmacéutico. Los laboratorios titulares deberán retirar inmediatamente sus productos del mercado e informar al Instituto Nacional de Medicamentos sobre las acciones realizadas para cumplir con la medida.

El incumplimiento de la disposición podrá dar lugar a las sanciones previstas en la Ley 16.463 y el Decreto 341/92. La suspensión busca proteger a los pacientes de un fármaco cuyos riesgos superan los beneficios en el contexto actual.