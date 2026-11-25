La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización y el uso en todo el país de un aerosol de uso deportivo sin registro sanitario. Además, suspendió la elaboración, importación, comercialización y uso de la rosiglitazona, un medicamento oral utilizado para tratar la diabetes que presenta antecedentes de riesgos cardiovasculares.

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Ambas medidas fueron oficializadas mediante las disposiciones 7556/2026 y 7557/2026, publicadas en el Boletín Oficial. En el primer caso, la decisión alcanzó al producto identificado como “SPRAY FRIO – GMP – Industria Argentina – cont. neto 440 ml”, en todos sus lotes. La investigación comenzó a partir de una denuncia por su comercialización en plataformas digitales y derivó en una inspección en un depósito de la firma MDF S.R.L., ubicado en la ciudad de Rosario, Santa Fe.

Durante el procedimiento, los inspectores encontraron 31 unidades del aerosol. Según consta en la disposición, los envases no incluían información sobre el lote, el fabricante o importador responsable ni números de registros sanitarios. Estas irregularidades impedían verificar las condiciones de elaboración, composición, seguridad y trazabilidad del producto.

La investigación también permitió establecer que MDF S.R.L. había ofrecido el aerosol a través de plataformas de venta online. La representante de la firma manifestó que las publicaciones habían sido dadas de baja porque la empresa no contaba con las autorizaciones necesarias para comercializarlo. Además, indicó que el producto era provisto por una persona con domicilio en Lanús, provincia de Buenos Aires, y que llegaba terminado a la distribuidora, donde se incorporaba la marca GMP.

A partir de las actuaciones, la ANMAT constató que ni la firma ni el proveedor contaban con las habilitaciones sanitarias correspondientes para desarrollar las actividades vinculadas con la elaboración y comercialización de productos médicos. Por ese motivo, además de prohibir la circulación del aerosol, dispuso la apertura de sumarios sanitarios contra MDF S.R.L. y Jorge Omar Kazlauskas.

https://www.eldestapeweb.com/sociedad/anmat-cancelo-25-remedios-irregularidades-cuales-laboratorios-afectados-202692392940

Las 30 unidades restantes que quedaron en el depósito, luego de que los inspectores tomaran una muestra, fueron inhibidas preventivamente para su uso, comercialización y distribución. Asimismo, el organismo prohibió a MDF S.R.L. realizar actividades de distribución y comercialización de productos médicos destinados al tránsito interjurisdiccional.

La ANMAT suspendió un medicamento para la diabetes

Por otra parte, mediante la Disposición 7557/2026, el organismo sanitario resolvió suspender la elaboración, importación, comercialización y uso de la rosiglitazona en Argentina. La medida comprende tanto el ingrediente farmacéutico activo como todas las especialidades medicinales que lo contengan, ya sea como único componente o combinado con otras sustancias.

La decisión se fundamentó en una revisión del perfil de seguridad del medicamento, que contempló antecedentes internacionales y datos de farmacovigilancia. Según el análisis de la ANMAT, persisten riesgos cardiovasculares para los cuales no se identificaron medidas adicionales que permitan reducirlos de manera suficiente.

En ese sentido, el informe técnico incorporó recomendaciones de la Red de Puntos Focales de Farmacovigilancia de las Américas, que había planteado la necesidad de revisar la permanencia de este compuesto en el mercado por la posibilidad de eventos adversos cardiovasculares. Además, la disposición señala que distintas agencias regulatorias internacionales retiraron o suspendieron los productos con rosiglitazona luego de evaluar información sobre su seguridad y eficacia.

Como parte de la investigación, la ANMAT consultó VigiBase, la base mundial de notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos administrada por el Uppsala Monitoring Centre. El relevamiento identificó 93.204 reportes asociados a la rosiglitazona, dentro de una base que reúne más de 40 millones de notificaciones.

De ese total, cerca del 70% correspondía a la categoría de “Trastornos Cardíacos”. Entre las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia figuraban el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca congestiva. No obstante, la disposición aclara que estos registros no establecen por sí mismos una relación causal individual para cada caso, sino que forman parte de la evaluación regulatoria del perfil de riesgo del medicamento.

En Argentina, el registro sanitario incluía al momento de la evaluación un producto con rosiglitazona como ingrediente activo: GLIMIDE 8 MG, del Laboratorio Beta S.A., inscripto bajo el certificado N.º 48.816. Se presentaba en comprimidos recubiertos de 8 miligramos, comercializados en blísteres de 30 unidades.

A partir de la entrada en vigencia de la disposición, prevista para el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, la ANMAT canceló las autorizaciones de comercialización y las inscripciones registrales de los certificados vigentes que contienen rosiglitazona. También ordenó a los laboratorios titulares retirar inmediatamente sus productos del mercado e informar al Instituto Nacional de Medicamentos sobre las acciones realizadas para cumplir con la medida.

Además, el organismo estableció que no admitirá nuevos trámites de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales para productos que contengan este ingrediente farmacéutico. El incumplimiento de la disposición podrá dar lugar a sanciones previstas en la Ley 16.463 y el Decreto 341/92.