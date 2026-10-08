La ANMAT dio de baja un reconocido laboratorio por una grave denuncia penal

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió este jueves cancelar la habilitación del laboratorio P. L. Rivero y Cía. S.A. La decisión se tomó tras constatar que la empresa no había cumplido con las órdenes de recupero de medicamentos e insumos, pese a las disposiciones regulatorias y prohibiciones de comercialización dictadas en los últimos años.

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La medida, oficializada mediante la Disposición N.º 6489/2026 publicada en el Boletín Oficial, alcanza a la firma identificada con el CUIT 30-50088342-8 y el Legajo N.º 6.578. La empresa está ubicada en la avenida Boyacá 411/419 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La decisión se tomó tras constatar que la empresa no había cumplido con las órdenes de recupero de medicamentos e insumos, pese a las disposiciones regulatorias y prohibiciones de comercialización dictadas en los últimos años. De acuerdo con los antecedentes administrativos, el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) informó que el porcentaje de recupero de los productos alcanzados por las medidas sanitarias fue de 0 %.

En consecuencia, además de dar de baja la autorización de funcionamiento, la ANMAT ordenó abrir un sumario sanitario contra la compañía y contra quien ejerza su dirección técnica. Asimismo, instruyó a su área judicial para formular una denuncia penal, en línea con las recomendaciones del INAME y con lo previsto en el Código Penal.

Cabe recordar que P. L. Rivero y Cía. había sido habilitada en 2019 como elaboradora de especialidades medicinales, con autorización para producir soluciones inyectables, bolsas para recolección de sangre y otros productos, aunque con exclusiones específicas.

La firma también contaba con permisos para importar y exportar medicamentos, pero durante 2025 y 2026 quedó alcanzada por distintas medidas regulatorias vinculadas con sus productos y procesos de elaboración tercerizados. Uno de los antecedentes más relevantes fue la Disposición N.º 6199/2025, que prohibió la comercialización de dos lotes de solución isotónica de cloruro de sodio al 0,9 % en envases de 500 mililitros. Los lotes involucrados, identificados como N.º 70413108 y N.º 70416108, debían ser retirados del mercado, pero el recupero nunca se completó.

Más prohibiciones de ANMAT

Posteriormente, la ANMAT ordenó el retiro de otros medicamentos, entre ellos el antibiótico inyectable Danferane I.V., compuesto por trimetoprima y sulfametoxazol, cuyos lotes tampoco fueron recuperados. También se dispuso la cancelación de un lote de Hessico, solución inyectable de hidroxietilalmidón, en el marco de la prohibición de registros de especialidades con ese principio activo.

El informe del INAME advirtió que la permanencia de unidades en la cadena de comercialización constituye un riesgo sanitario para la población y recomendó medidas administrativas y penales. La resolución de la ANMAT subraya que el incumplimiento de las órdenes de recupero podría tener implicancias penales, en virtud del artículo 239 del Código Penal, que sanciona la desobediencia a disposiciones de autoridad legítima. El organismo recordó que también se habían dictado medidas contra empresas vinculadas a P. L. Rivero y Cía., como Laboratorios Polybius, Par Sol, Solkotal y Casa Otto Hess, que participaron en la elaboración o distribución de sus productos.



