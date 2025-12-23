Maltrato animal: rescataron a 23 perros hacinados en un criadero ilegal

Durante la tarde de este martes tuvo lugar un operativo de rescate de 23 perros de la raza Airedale Terrier. Los animales se encontraban hacinados en una vivienda de la calle Pico al 4900, en el barrio porteño de Saavedra, la cual funcionaba como criadero ilegal. Luego de la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del fiscal Blas Matías Michienzi, se llevó a cabo el allanamiento que derivó en el rescate de los perros.

Al recibir una denuncia por la posible actividad de un criadero ilegal en el barrio de Saavedra, la UFEMA comenzó una investigación para determinar el lugar del ilícito. Ante esto, el fiscal Michienzi delegó tareas de investigación en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público de la Ciudad, que logró ubicar al criadero ilegal en la calle Pico al 4900 y reunir un importante cúmulo de pruebas que acreditaban la situación.

Ya confirmada la posibilidad de maltrato animal, el juez Nicolás Repetto, a cargo del Juzgado PCyF 19, otorgó al fiscal Michienzi la orden de allanamiento necesaria para ingresar a la zona del posible ilícito, con el objetivo de hacer cesar la situación de riesgo de los animales y poder desarticular la grave situación que provocaba el hacinamiento de los mismos.

De esta manera, se realizó un operativo conjunto en el que participaron el personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Control Ambiental, la División Perros de la misma fuerza, la Dirección General de Canes y Felinos Domésticos del GCBA, y médicos veterinarios.

Por su parte, en el allanamiento se confirmó la existencia de un criadero ilegal de perros Airedale Terrier, encontrándose en el lugar 23 ejemplares en condiciones inadecuadas. Entre los canes encontrados había 5 cachorros de 3 meses aproximadamente, 14 hembras adultas y 9 machos jóvenes y adultos.

El estado de los perros

Una vez que pudieron dar con los animales, los veterinarios constataron que estos se encontraban sucios, con fuerte olor a materia fecal, algunos con sarro dental y careciendo los mismos de plan sanitario vigente. Asimismo, se comprobó que el espacio que habitaban no era apto para este tipo de perros, ya que los mismos son de gran porte y los tenían en su mayoría de a dos en jaulas pequeñas, en las cuales no podían ni caminar ni pararse correctamente.

Al mismo tiempo, los seres sintientes no contaban con la suficiente cantidad de agua y comida que necesitan para esta época del año y los depósitos de agua que tenían se encontraban sucios. Por último, los ambientes que los canes habitaban eran jaulas sin ventilación ni luz solar, los cuales tenían gran cantidad de materia fecal.

Ante esta situación, la UFEMA tomó diferentes medidas, entre las cuales se encuentran el disponer el secuestro de todos los perros y jaulas, colocarle a cada uno un chip con su correspondiente ID, para hacerle seguimiento, y realizar el traslado de los animales a distintas ONG especializadas en protección animal, donde serán estabilizados y recibirán atención veterinaria.