Final feliz: apareció Oliver, el perrito que había sido robado mientras esperaba a su dueño en un supermercado de Belgrano

Este domingo, un hecho desesperante sucedió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando un joven dejó atado a su perro en la puerta de un supermercado y, al regresar, se percató de que el animal ya no estaba. Todo ocurrió en el barrio porteño de Belgrano. El joven, víctima del delito, relató en sus redes sociales los acontecimientos de la búsqueda de su mascota y de la persona que la robó. Finalmente, luego de un incansable rastreo, este lunes al mediodía el perro apareció.

Los sucesos se dieron en la calle Vidal al 2500, entre las calles Blanco Encalada y Monroe. Allí, el joven se encontraba paseando a su perro y se detuvo para pasar al supermercado, por lo que dejó al can atado en la puerta. Al salir de hacer las compras, el hombre se percató de que su mascota ya no estaba. Hecho que expuso en la red social X, mediante su cuenta @os_diee y que quedó registrado en las cámaras de seguridad del barrio.

Al notar que su mascota había desaparecido, el usuario @os_diee relató que de manera inmediata solicitó las cámaras de seguridad de la zona y allí constató que un delincuente se había robado a su perro salchicha, por lo que inició un proceso de búsqueda el cual duró hasta este lunes, cuando el perro fue hallado y devuelto a la víctima.

Al mismo tiempo, el joven pidió en sus redes sociales que se diera aviso a los servicios de seguridad en caso de tener novedades. "Necesito ayuda!! me acaban de robar a Oliver. Por favor si alguien sabe algo que llame al 911. Difundan, estoy desesperado". En esta publicación, la víctima subió una foto de su perro, de nombre Oliver, junto a una foto del rostro de la persona que se llevó al animal.

Cómo encontraron a Oliver

Tras la viralización de su publicación, el dueño del perro fue contactado cuando se descubrió que Oliver fue comprado en Retiro a comerciantes quienes, al percatarse de que la mascota había sido robada, decidieron devolverla de manera inmediata.

En la publicación en que solicitaba ayuda para encontrar a su perro, la víctima impuso una recompensa de $400 mil para quien lograra encontrarlo; sin embargo, se supo que la persona que entregó al animal decidió no aceptar el dinero.

Por su parte, vecinos del barrio denunciaron que en la zona donde ocurrió el hecho los delitos vienen en aumento desde hace un tiempo.