Cuál es la diferencia entre carpincho y capibara

Una pregunta recurrente entre quienes se interesan por la fauna autóctona genera un debate que tiene una respuesta más simple de lo que parece: ¿el carpincho y el capibara son animales diferentes? La verdad es que no.

Se trata del mismo espécimen, un roedor de gran tamaño, cuya única distinción radica en el nombre que recibe según la región.





La sutil diferencia está relacionada, específicamente, a lo lingüístico y geográfico. El término “carpincho” es de uso común en países como Argentina, Uruguay y alrededores. Por el contrario, la palabra “capibara” es la denominación utilizada en el ámbito internacional y en una porción de países de América Latina.

Pero la variedad de nombres para el adorable roedor no termina ahí: en naciones como Colombia, a este mismo animal se lo conoce como “chigüiro” .

Las características del gigante roedor

Más allá del nombre, se trata de un ejemplar imponente. Un carpincho o capibara adulto pesa alrededor de 55 kilos y sus medidas rozan el metro de largo, con unos 60 centímetros de altura. Su cuerpo es robusto y macizo, con una cabeza pesada y un hocico ancho. Una particularidad es que su cola es muy corta y no es visible, un aspecto que lo asemeja a un cobayo de gran tamaño.

Sus patas también son pequeñas: las delanteras tienen cuatro dedos y las traseras, tres. Para completar su apariencia, su pelaje es corto, rasposo y su coloración puede variar del gris oscuro al marrón. Este animal, de hábitos principalmente crepusculares y nocturnos, se alimenta de hierbas, algas y otras plantas que encuentra en su entorno, aprovechando las horas en que las aguas están más calmas para buscar su comida.

Distribución y vida social

La presencia de este roedor es extensa en la geografía americana. Se lo puede encontrar desde Panamá hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, estando presente en la mayoría de los países con la excepción de Chile.

Son animales eminentemente sociales que se mueven en manadas. Es muy raro observar a un individuo de la especie en soledad, ya que su comportamiento natural los lleva a permanecer en grupo, siguiéndose los unos a los otros.

En cuanto a su reproducción, buscan pareja durante la primavera y el verano. Las hembras tienen una gestación de 120 días y dan a luz entre 2 y 7 crías. Los pequeños se mantienen siempre cerca de la madre, quien los vigila y si se alejan, emite sonidos para que regresen. Se alimentan de leche materna hasta los 4 meses, aunque a los pocos días de vida ya comienzan a ingerir hierbas. Su promedio de vida es de 10 años.





De esta forma, queda claro que el carpincho o capibara es uno de los animales más reconocidos de los ambientes acuáticos del continente. Su presencia nunca pasa desapercibida, ya sea por su gran tamaño o por su comportamiento gregario. Aunque la confusión en su nombre sea habitual, ambas denominaciones —junto a otras como chigüiro— se refieren al mismo y único roedor gigante que habita en los cursos de agua como el Paraná y una gran porción del Río de la Plata.