Amnistía Internacional exigió datos a España por presuntas devoluciones ilegales en Ceuta

La organización Amnistía Internacional solicitó formalmente explicaciones e información detallada al Gobierno de España ante informes que denuncian presuntas devoluciones "forzosas e ilegales" desde la frontera de Ceuta hacia Marruecos, luego del ingreso irregular de aproximadamente 72.000 migrantes registrado durante los días 30 y 31 de julio.

A través de un comunicado, la entidad se mostró "alarmada" por los reportes de expulsiones sumarias que contradicen la versión oficial sobre el retorno de quienes cruzaron la frontera. La ONG también recogió testimonios sobre denegación inicial de agua, alimentos y asistencia básica a personas retenidas, así como agresiones por parte de grupos de civiles e interceptaciones en el mar con rechazos inmediatos. Ante estas situaciones, el organismo recordó que la jurisprudencia del Tribunal Supremo español exige evaluar cada caso de forma individual, proteger a colectivos vulnerables como menores o mujeres embarazadas y permitir el inicio de trámites de asilo. En la misma línea, citó las advertencias formuladas en 2025 por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que instó a Madrid a suspender las devoluciones automáticas en playas y franjas marítimas.

Al lamentar las muertes ocurridas en ambos lados del límite fronterizo, la organización sostuvo que los fallecimientos constituyen "la consecuencia mortal de las políticas de refuerzo del control fronterizo y de externalización de responsabilidades a terceros países". Por otra parte, rechazó el uso del término "invasión" para calificar los hechos, argumentando que esa retórica contribuye a "reforzar estereotipos racistas y deshumanizar a personas migrantes y refugiadas", por lo que instó a los funcionarios a rechazar públicamente ese discurso.

Finalmente, la ONG solicitó datos precisos sobre el saldo de fallecidos, nacionalidades, edades y denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza. Asimismo, puso en duda la existencia de un supuesto acuerdo bilateral entre España y Marruecos para habilitar devoluciones masivas e instó a no mantenerlo en reserva. De cara a la próxima Conferencia Sectorial de Infancia, Amnistía reclamó a los gobiernos autonómicos acelerar los mecanismos de identificación y aceptar la acogida urgente de los menores no acompañados que permanecen en Ceuta bajo el principio del interés superior del niño.

Con información de EuropaPress.