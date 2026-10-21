Ameba comecerebros: qué es, síntomas y dónde se encuentra lo que causó la muerte de un niño de 10 años en Catamarca

Un niño catamarqueño de 10 años murió por meningoencefalitis amebiana primaria causada por la Naegleria fowleri. Conocida como la ameba "come-cerebros", se trata de un organismo peligroso que habita en aguas dulces.

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El niño había estado internado en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, según informó el Ministerio de Salud de la provincia de Catamarca. Como medida preventiva, cerraron un complejo termal para analizar sus aguas, aunque todavía no se confirmó que el contagio haya ocurrido en las termas y revisan los sitios en los que el pequeño estuvo expuesto.

Qué es la ameba "come-cerebros": cómo se contagia

La Naegleria fowleri es una ameba de vida libre que suele encontrarse en aguas dulces templadas o calientes, como estanques, lagos, aguas termales y suelos, en ocasiones especiales se ha encontrado en piletas descuidadas y agua de la canilla.

Los contagios no son entre personas, sino que suelen darse después de nadar o meter la cabeza en cuerpos de agua dulce durante el verano que contienen la ameba. El organismo entra por la nariz, avanza por las fibras nerviosas y atraviesa pequeñas aberturas del cráneo hasta llegar al cerebro.

La ameba "comecerebros" puede encontrarse en aguas dulces templadas o calientes

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la infección solo se da cuando el organismo está en el agua y es letal. La ameba lleva a que las personas sufran meningoencefalitis amebiana primaria, identificada con la sigla MAP o PAM en inglés. Desde 1962 se han registrado menos de 500 casos en todo el mundo. Sin embargo, la tasa de mortalidad es del 95%.

¿Cuáles son los síntomas?: cómo detectar a la ameba comecerebros

En un comienzo los principales síntomas son:

Dolor de cabeza.

Fiebre.

Náuseas.

Vómitos.

Entre los principales síntomas está el dolor de cabeza y vomitos

Al avanzar la enfermedad, los pacientes pueden sentir:

Confusión.

Rigidez de cuello.

Desconexión con el entorno.

Pérdida de equilibrio.

Convulsiones.

Alucinaciones.

Coma.

La enfermedad evoluciona rápidamente y suele confundirse con una meningitis bacteriana, por lo que se conoce el verdadero cuadro tras el fallecimiento del paciente. Para tratarla, los profesionales suelen combinar una serie de medicamentos, entre los que se incluyen antimicóticos y miltefosina.